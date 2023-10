Než Třebíčané uvidí nový most v Poušově, ještě si počkají. Možná i tři čtvrtě roku. Původně se přitom počítalo s tím, že se přes most bude jezdit už letos v listopadu. Pak ale diagnostika odhalila vady na pilířích po původním Baileyho mostu a začalo se hovořit o tom, že se výstavba nové konstrukce posune nejméně o měsíc, možná na začátek příštího roku.

Třebíčané se po novém mostu v Poušově možná projedou až v červnu 2024. | Video: Deník/Milan Krčmář

K dalšímu posunu došlo ve čtvrtek 5. října, kdy radní rokovali o nových informacích, které se týkaly špatného stavu původních pilířů. Právě na nich měl být nový most usazen. Nakonec rozhodli o prodloužení termínu výstavby.

„Termín zhotovení je tak posunut do poloviny června příštího roku. A to za předpokladu, že bude tuhá zima. Kdyby byly klimatické podmínky mírnější, bude to hotové dříve. Kvůli změně technologie se cena navýší o asi dva miliony korun,“ sdělil starosta Pavel Pacal.

Výstavba nového mostu v Třebíči-Poušově se asi protáhne, stav pilířů je špatný

Stavebníci budou muset do původních pilířů vsadit mikropiloty, kterými pilíře zpevní. „Celkem bude těchto mikropilotů třicet. Sedmnáct na jedné straně, třináct na druhé,“ doplnil starosta.

Most v Poušově měl stát původně 14,7 milionu korun bez daně z přidané hodnoty. Kvůli úpravám pilířů tak jeho cena vzroste téměř na sedmnáct milionů.