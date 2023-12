Úředníci například tvrdili, že takové mosty nic nevydrží. „Přitom ve Skandinávii se používají poměrně běžně. Po stavbě toho bohunického mostu se zase několik let nic nedělo, následně jsme ale začali pracovat na tom třebíčském. Zdá se, že už se dřevobetonové konstrukce začínají prosazovat. Po Třebíči by měly podobné mosty vzniknout ve východních Čechách, konkrétně v Rychnově nad Kněžnou a Ostroměři,“ dodal Fojtík.

„První takový most jsme postavili v roce 2019 v jihočeských Bohunicích. Ten třebíčský bude tedy druhý v České republice. A zároveň to bude pravděpodobně nejdelší most svého druhu ve střední Evropě,“ vysvětlil autor mostu Roman Fojtík, který je vedoucím katedry architektury na Vysoké škole báňské. „Zajímavostí také je, že na jeho stavbu použijeme kůrovcové dřevo,“ doplnil Fojtík.

Mostovka bude měřit dvaadvacet metrů. „V ní bude nainstalovaný takzvaný smart systém. Jsou to čidla, která ohlásí například námrazu. Nebo bude také schopný vážit projíždějící auta. Pokud zaznamená nákladní vůz, které tam budou mít vjezd zakázán, bude schopný nahlásit to správci mostu. Budou na něm i kamery, které identifikují registrační značku vozidla,“ popsal Fojtík.

Video: Práce na pilířích nového mostu v Třebíči-Poušově.

Zdroj: Deník/Milan Krčmář

V Poušově dříve býval takzvaný Bailey bridge, tedy vojenský most z období druhé světové války. Zatímco ten na místě sloužil zhruba sedmdesát let, nový most by měl být schopen oslavit i sté narozeniny. Opoziční politik Jaromír Barák dřevobetonové novince však příliš nevěří.

„Myslím si, že vedení tohoto města je nepoučitelné a pořád bude vymýšlet nějaké věci, o kterých se později ukáže, že jsou vymyšlené špatně. Je vůbec otázka, jakým způsobem zase dopadneme, když bude Třebíč dalším pokusným králíkem. Je to ale věc vedení města. My můžeme upozorňovat pouze na to, co by mohlo být špatně a co by v dopravě mohlo udělat velké problémy,“ zamyslel se lídr třebíčské opozice.

Podle starosty Pavla Pacala bude most v Poušově fungovat v podobném režimu jako ten předchozí. „Most bude jednopruhový s chodníky. Vozidla si na něm budou navzájem dávat přednost,“ objasnil starosta, který zároveň rozvedl, jak bude konstrukce vlastně vypadat.

„Most bude vyrobený unikátní technologií. Dřevěné trámy budou svázané ocelovým lanem a na trámech bude zhruba pěticentimetrová vrstva železobetonu. Teprve na ní bude pojízdná vrstva. Chytré zařízení uvnitř dodá informace o tom, jak ty trámy pracují, jak vypadá statika mostu, zda v mostu nejsou nějaké trhliny,“ nastínil dále Pacal.

Předchozí most muselo město před více než rokem uzavřít kvůli havarijnímu stavu. Ten nový vyjde na šestnáct milionů korun. Řidiči by na jeho dřevobetonovou konstrukci měli poprvé vjet nejpozději v červnu příštího roku.