Ten také shrnul peripetie, které stavbu za zhruba dvacet milionů korun doprovázely. Původní most muselo město uzavřít v listopadu 2022 kvůli havarijnímu stavu. Jako konstrukci nového mostu zvolilo město nezvyklý dřevobetonový typ, který v České republice existuje jen v jediném exempláři. Tato varianta vzešla z hlavy tehdejšího vedoucího odboru dopravy Aleše Kratiny. „Náhrada původního mostu pro nás byla docela zajímavou a svým způsobem i náročnou stavbou. Novátorský přístup s těmi dřevěnými nosníky je věc, která vyžadovala i trochu odvahy z naší strany,“ vysvětlil Janata, který připomenul také problémy během stavby. „Ukázalo se, že původní pilíře nejsou v tak dobrém stavu, jak jsme doufali. Před sundáním mostu to nebylo možné zjistit. Z toho vznikla trochu delší doba na dokončení díla,“ doplnil místostarosta.

Most navrhl Roman Fojtík ze stavební fakulty vysoké školy báňské v Ostravě. Podle něj je v České republice jen jeden most dřevobetonové konstrukce, a to v jihočeských Bohunicích. „Ten měří ale jen asi deset metrů, kdežto tento třebíčský je zhruba dvojnásobný. To je zhruba maximum, co se v této technologii dá dělat,“ uvedl Fojtík s tím, že se u nás počítá i s dalšími podobnými mosty. „Nejedná se o nic nového, takovéhle mosty můžete najít najít v Kanadě. Mají teď stáří přes sedmdesát let. Další jsou ve Skandinávii či v Rakousku, tam jsou staré třicet a více let. Jsme tedy zhruba třicet let za zbytkem Evropy,“ doplnil Fojtík.

Nedaleko od mostu vzniklo i odpočinkové místo s lavičkou, které upomíná dřívější most, tzv. Bailey Bridge. Ten město dostalo po druhé světové válce od organizace UNRRA. „Jeho konstrukce byla dlouhá jednadvacet metrů. Skládala se ze sedmi třímetrových dílů. Tři díly si převzalo Letecké muzeum v Koněšíně, další tři díly má spolek vojenské historie. Jeden díl jsme po repasi umístili sem,“ ukázal starosta Pavel Pacal na prostranství s lavičkou, před níž stojí konstrukční díl, přes který je vidět na nový most.

Vznikl tak jakýsi památník. „Setkávají se zde turistické cesty a cyklostezky a lidé tudy chodí na procházky. I budoucím generacím tak bude připomenuto, že původní konstrukce vypadala takto,“ doplnil Pacal.

Lidé si nové prostranství mohou prohlédnout již nyní, nutné je však přijet k němu od Podklášteří. Cesta z Boroviny pořád ještě není možná. Most oficiálně otevře v sobotu patnáctého června v šest hodin večer.