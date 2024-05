Nový most v Poušově se má otevřít v polovině června – přičemž do té doby se ještě vyspraví silnice vedoucí do Poušova z Podklášteří od rybníka Kuchyňka. „Je fakt, že silnice je už špatná. Jen nevím, jak se teď budeme dostávat k zahradě, když je zavřený i most, a nedá se tedy jezdit od Boroviny,“ dodal Novák.

Kdo chce jet v Třebíči z Boroviny na Podklášteří přes Poušov, má už od podzimu roku 2022 smůlu. V Poušově je cesta uzavřená, pracuje se tam na novém mostě. Znamená to omezení i pro zahrádkáře, kteří mají v Poušově pozemky. „Už jsme si zvykli, ale přiznávám, že je to otrava. Člověk musí objíždět přes celé město,“ podotkl Petr Novák.

Nebude se však jednat o příliš rozsáhlou stavbu. „Termín opravy této silnice je mezi prvním a desátým červnem,“ informovala radniční mluvčí Irini Martakidisová. „Bude se to dělat za provozu, pouze s omezením. Jedná se o rychlou provozní opravu, odpovídající aktuálnímu stavu. Nejedná se o komplexní opravu ani o rozšíření silnice, ani o nový asfaltový kryt jako při plošných opravách,“ doplnila Martakidisová.

Podle starosty Pavla Pacala by tedy byla uzavírka silnice zbytečná. „Jsou to podobné výtluky, které se řeší po celé Třebíči. Komunikace se kvůli tomu nikdy neuzavírají,“ vysvětlil Pacal. „Rozhodně tam nebude takové omezení, že by někdo neměl přístup ke své zahradě,“ doplnil starosta.

Most v Poušově otevřou v červnu. Bailey bridge dostane památník

Zalepení děr ale pro silnici do Poušova není trvalým řešením. „Do budoucna se na to budeme muset podívat. Bude to chtít zásadnější zásah, který bude ale vyžadovat průzkum, projekt a stavební povolení. Je totiž pravda, že ta silnice je v úbočí svahu. Obávám se, že to tam není úplně stabilní,“ zamyslel se místostarosta Pavel Janata. „Pokud bude na této silnici nepříliš vysoký provoz a budou tam jezdit jen osobní auta, tak to vydrží. Ale pokud tam bude vyšší provoz, bude nutné s tím něco udělat. Pravděpodobně by se musela zpevnit spodní část, protože to ujíždí dolů. Posunout silnici do skály by také šlo, ale to by bylo ještě horší, než zpevňovat tu druhou stranu. Záleží ale na odbornících, co navrhnou,“ doplnil Janata.

Podle starosty Pacala by ale nebylo úplně vhodné silnici rozšiřovat. „Stala by se z ní jakási polodálnice. Je tam velký sklon, máme tam i ceduli, která upozorňuje, že se silnice v zimě neudržuje, protože technika není schopná v tomto sklonu cestu udržovat,“ vysvětlil Pacal. „Když se tam ale udělá široká cesta s pořádnými podkladnými vrstvami, pak dáme návod k tomu, aby tam každý jezdil. A to není úplně žádoucí, pokud nechceme to údolí zlikvidovat,“ podotkl Pacal.

Radnice zatím o jakékoli velké opravě této silnice neuvažuje. Podle místostarosty Janaty ji určitě nechystá do rozpočtu na příští rok.