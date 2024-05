Rovné dvě koruny získá Třebíč za most, který dříve stával v Poušově. Historický vojenský Bailey bridge, který dosloužil na podzim roku 2022 a který brzy nahradí nová konstrukce, býval sestaven z celkem sedmi dílů. Jeden díl si město nechá na památku a po třech dostanou Letecké muzeum Koněšín a Klub vojenské historie Ústí nad Labem. „Dostaneme celkem dvě koruny. Od každého z tohoto spolků jednu,“ glosoval místostarosta Pavel Janata.

U mostu v Třebíči-Poušově bude i odpočívka. Její součástí bude i díl z bývalé konstrukce Bailey bridge. | Foto: Deník/Milan Krčmář

Město most odprodá za symbolickou cenu, protože pro konstrukci už není žádné jiné využití. Možností by bylo ji sešrotovat, o tom však radní neuvažovali – chtěli tuto nezvyklou památku zachovat. I z toho důvodu si Třebíč sedmý díl ponechá a vystaví jej přímo v Poušově. Nedaleko místa, kde se most dříve klenul přes řeku. „Uděláme z něj památník, u něhož bude i lavička a rozcestník. Celé to bude tematicky zasazené do turistické stezky,“ vysvětlila radniční mluvčí Irini Martakidisová.

Lavička už v Poušově stojí, před ní se nacházejí dva kovové stojany. Jak tato odpočívka, tak i nový most se nyní dokončují. Slavnostní otevření mostu i celého prostranství město plánuje na čtrnáctého června.

