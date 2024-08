Tato značka již dlouho platit nebude. Nahradí ji značení umožňující vjezd automobilům s hmotností do 3,5 tuny. | Video: Deník/Milan Krčmář

/FOTO, VIDEO/ Nový most v třebíčském Poušově čeká další změna. Od jeho zprovoznění na něj mohla auta těžká maximálně dvě tuny. To však z jeho užívání vylučovalo například dodávky nebo i majitele větších SUV. Nyní se tonáž zvýší na 3,5 tuny. „Instalace nového dopravního značení bude probíhat 20. a 21. srpna,“ informovala radniční mluvčí Irini Martakidisová.

Město o novince rozhodlo pomocí veřejné vyhlášky, která řeší i další záležitosti týkající se mostu. V blízkosti Poušova tak přibydou nové dopravní značky. „Cílem dopravního značení je především zvýšit tonáž při průjezdu přes zrekonstruovaný most, směrem od Račerovické ulice zamezit průjezdu těžkých vozidel zahrádkářskou oblastí, kde stávající komunikace situovaná do svahu tímto provozem trpí, a směrem od křižovatky s obcí Řípov zamezit vjíždění těžkých vozidel,“ stanovilo město mimo jiné ve vyhlášce, kterou již posvětila policie.

Uvažovalo se také nad tím, že by provoz na mostu byl řešený obousměrně. Nyní musí auto jedoucí od Řípova dát přednost vozům jedoucím od Račerovické ulice. Přikazují to dopravní značky, které by v případě obousměrného provozu zmizely. K této změně však nedošlo. „Šířkové poměry vozovky nového mostního tělesa neumožňují bezpečné vyhýbání protijedoucích vozidel,“ uvádí vyhláška důvod, proč provoz na mostu bude i nadále ve stejném režimu jako dosud.

Most je v provozu od poloviny června. Přes Poušov se nedalo jezdit od podzimu 2022, kdy město muselo kvůli havarijnímu stavu uzavřít tehdejší Baileyho most. Výstavbu nového mostu provázela řada komplikací, kvůli nimž se termín otevření několikrát oddálil a cena navýšila.

