Najednou je tedy vše jinak. Zda ale nakonec most přece jen kulturní památkou bude, je otázka. Ta cesta je totiž ještě poměrně dlouhá, nicméně už tímto doporučením se celá stavba ocitla pod ochranou. A město to ví.

Bude na třebíčské Polance nový most, nebo zůstane ten starý? Odpověď na tuto otázku se zdála být ještě před několika dny bezpředmětná. Město vyhlásilo výběrové řízení na zhotovitele nového mostu, což dávalo tušit, že starý most skončí v propadlišti dějin. Jenže teď je situace zcela jiná. „Doporučujeme most pocházející z druhé světové války k prohlášení za kulturní památku,“ informovala mluvčí Národního památkového ústavu v Telči Ilona Ampapová.

Podnět k zapsání mostu na Polance mezi kulturní památky podal opoziční zastupitel Stanislav Neuman. Ten odmítá i argumentaci radnice, která tvrdí, že nový most bude bezpečnější. Starý most totiž nezvládne stoletou vodu. „Nachází se pouze metr níže než protipovodňová stěna. A pokud se stěny dělají o třicet až padesát centimetrů nad stoletou vodu, lze si spočítat, že Bailey Bridge je pouze půlmetru pod stoletou vodou. Kdyby se město chtělo dostat s mostem na úroveň zdi, stačí jej zvednout a udělat nové přístupové cesty,“ podotkl Neuman.

Tyto problémy měl vyřešit nový most, který díky své klenbě bude o poznání vyšší než ten stávající. Nyní se ale všechny přípravy musely zastavit – a starý most se díky tomu dostal zpět na výsluní. „Jeho vlastník je povinen jej chránit před poškozením, zničením nebo odcizením a oznámit případnou změnu vlastnictví, správy či užívání,“ prohlásila Ampapová.

A město coby vlastník už prohlásilo, že tento požadavek bude respektovat. „Veřejná soutěž na zhotovitele nové lávky na Polance již proběhla. Rozhodnutí orgánů památkové péče samozřejmě město jako vlastník stávající lávky ctí a bude ctít,“ uvedla radniční mluvčí Irini Martakidisová, která zdůraznila, že nový most měl hlavně sloužit k lepší ochraně majetku i zdraví obyvatel Třebíče.

Rozhodne ministerstvo

O tom, zda bude most skutečně prohlášen kulturní památkou, rozhodne ministerstvo kultury. „Zažádali jsme o stanovisko k památkovým hodnotám mostu příslušné úseky památkové péče krajského úřadu, městského úřadu a Národního památkového ústavu v Telči. Mimo jiné ověřujeme skutečnosti, zda již neexistuje pravomocné rozhodnutí stavebního úřadu k odstranění mostu,“ informovala Petra Hrušová z tiskové oddělení ministerstva. „V případě existence platného povolení k odstranění mostu by záleželo na rozhodnutí vlastníka, tedy města Třebíč, zda by od demolice ustoupil a souhlasil by s udělením statusu kulturní památky s cílem most opravit,“ vysvětlila dále Hrušová.

Už dříve se mluvilo o tom, že na Polance budou po určitou dobu dva mosty. Jak ten starý, který bude po dobu nového sloužit k přepravě materiálu pro nový, tak i jeho následovník. Nabízí se tedy otázka, zda Bailey Bridge neponechat jako památku s minimálním zatížením určenou pouze pěším. To však mluvčí města nevidí jako reálné. „Postavit novou lávku a vedle ní nastálo ponechat starou je kontroverzní, protože to neřeší bezpečnost a ochranu majetku a zdraví obyvatel,“ vysvětlila Martakidisová.