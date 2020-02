Bourání mostu, posouvání Božích muk, velké kácení. To vše se chystá při rekonstrukci silnice z Třebíče k dálnici D1. Opravovat se bude úsek od konce Rudíkova po Oslavičku. Krajský úřad v Jihlavě už sice informoval, že od tohoto týdne práce začnou, ale zatím řidičům nic nebrání v běžné jízdě. Firmy si jen převzaly staveniště.

Letos zavře výpadovku na D1 z Třebíče uzavírka za Rudíkovem. | Foto: Deník / Hana Jakubcová

„Úplná uzavírka je naplánovaná od 1. dubna,“ uvedla krajská mluvčí Jitka Svatošová. Uzavírka potrvá půl roku. Do dubna je však potřeba připravit podmínky. Silnice se totiž bude rozšiřovat na devět a půl metru. Podle informací Deníku se tudíž chystá například kácení zhruba tří stovek stromů v lesním úseku. To se musí stihnout do konce března v době vegetačního klidu. Lze proto předpokládat, že se řidiči v tomto období setkají s dělníky, kteří se budou kvůli těžbě pohybovat v těsné blízkosti vozovky.