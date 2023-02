Most v Poušově je vojenský, Baileyho typu. V poslední době ho provázela smůla s údržbou. Kdykoli se ho město chystalo opravit, vždy se objevil palčivější dopravní problém. „V roce 2014 byl most zpevněný a opravený,“ sdělila Martakidisová s tím, že v následujícím roce město připravovalo projekt nového mostu. „Jenže pak bylo nutné zbourat a postavit Podklášterský most a Poušov byl jednou z objízdných tras pro obyvatele Třebíče,“ doplnila mluvčí.

Zavřený most v třebíčském Poušově není jen komplikace. Místním se líbí klid

Následovaly další uzavírky, nicméně počítalo se s tím, že Poušov dostane nový most v roce 2019. „Bohužel Kraj Vysočina při pravidelných prohlídkách zjistil, že je v extrémně havarijním stavu most v Hrotovické ulici, který bylo nutné opravit. V letech 2020 až 2022 byly kromě uzavřeného Karlova náměstí kvůli rekonstrukci uzavřené další frekventované silnice, například Táborská, kde bylo nutné kompletně vyměnit kanalizaci a vodovod, ale také ulice Velkomeziříčská. Všechny tyto práce musejí být koordinované. Musíme zajistit průjezdnost města,“ dodala Martakidisová. Most v Poušově tak postupně chátral, až na podzim roku 2022 statik označil jeho stav za havarijní a nechal jej uzavřít.