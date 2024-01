K posunu došlo kvůli zimní údržbě, v lednu by mohly být komplikace na objízdných trasách, a tak padlo rozhodnutí, že posun o tři měsíce nebude mít na bezpečnost provozu na dálnici žádný vliv. „Rozhodně nehrozí, že by do té doby část mostu spadla,“ zdůraznil Veselý s tím, že přesný termín demolice ještě ŘSD včas oznámí. Firmu, která demolici provede, už vybralo.

Problematický most, u kterého roky trvaly soudy týkající se vlastníka, je v havarijní stavu. Oprava není možná a kvůli bezpečnému provozu na dálnici musí být zdemolován. Místním však vadí, že tam nevznikne nový.

„Obyvatelé Řehořova nesahají ani po kotníky srnkám, zajícům a dalším zvířatům, kterým se bez problémů budují přechody. Na nás se stát vykašlal,“ zlobil se loni na podzim předseda osadního výboru v Řehořově Jan Rathouský poté, co dostal dopis oznamující demolici.

Lidé si navíc pamatují, že pár let zpátky při opravách dálnice po mostě jezdily těžké vozy, které jeho stav výrazně zhoršily. Chtějí, aby jim ŘSD nyní postavilo nový most i proto, že se na havarijním stavu toho starého výrazně podepsalo.

„Když se opravovala dálnice, jezdily tu osmikolky, náklad dvacet tun, a nikomu to nevadilo. A najednou je v havarijním stavu,“ zmínil jeden ze zemědělců, který nechtěl být jmenován. Na své pole na druhé straně musí traktorem jezdit oklikou, most je pro něj uzavřený.

Mluvčí ŘSD Jan Rýdl zdůraznil, že organizace nabízí pomocnou ruku. „Stále platí nabídka, že ŘSD pomůže Řehořovu nebo kraji s žádostí o přidělení mimořádných prostředků na výstavbu nového přemostění,“ uzavřel Rýdl.

Demolice vyjde zhruba na dva a půl milionu korun, stavba nového mostu obdobných parametrů by byla násobně dražší, a to ŘSD dle Rýdla nemůže zajistit. Místní ale tuto nabídku odmítají, jde podle nich o danajský dar.

V otázce mostu přes dálnici se angažuje také vedení Kamenice, pod kterou Řehořov spadá. „Usilujeme o to, aby byl stržen a nahrazen novým, který vybuduje státní instituce,“ potvrdila již dříve starostka Hana Krejčová. Vedení městyse dostalo také nabídku, aby most vybudovalo samo s pomocí dotace, to ale odmítlo.

Zatížit Kamenici s ročním rozpočtem šedesát milionů možná i stejně vysokou investicí není podle starostky cesta. „Po pár desítkách let by navíc hrozila stejná situace, ve které jsme dnes, městys by ale most vlastnil a musel se o něj postarat, to nyní nemusí,“ dodala.

O dálničním mostu u Řehořova: - byl vybudován koncem sedmdesátých let jako kompenzace za dálnici, která zrušila tři polní cesty - od roku 1990 se táhly spory o tom, komu vlastně patří - v pondělí 11. září 2023 se Jan Rathouský dozvěděl, že most půjde do 30 dnů k zemi - tento termín se následně posunul na 23. ledna 2024 - nejnovější informace hovoří o dubnu letošního roku - ministerstvo dopravy je ochotné jednat o vybudování lávky, místní ale potřebují most pro traktory

Jisté už je, že most půjde k zemi v nočních hodinách, pravděpodobně o víkendu, kdy je intenzita provozu na dálnici D1 nejnižší. Práce si totiž vyžádají úplnou uzavírku. „Nejprve v odpoledních hodinách omezíme dopravu do režimu jedna plus jedna a začneme přípravu. K úplnému uzavření dojde mezi sedmou a devátou hodinou večer a okamžitě začnou bourací práce. Hotoví budeme do šesté, osmé ráno, v tu chvíli otevřeme dálnici opět částečně. Kolem poledne bude dálnice opět otevřená bez omezení,“ popsal harmonogram prací Rýdl.

Most, který byl vybudovaný na konci sedmdesátých let, byl poněkud problematický už delší dobu. Od roku 1990 se táhly spory o tom, komu vlastně patří. To ho nicméně nezachrání před stržením.

„Stav mostu dospěl prokazatelně do stavu, kdy jej nelze opravit a současně jej nelze ani bezpečně dále užívat. S ohledem na špatný stavebně-technický stav mostu a vypočtené nízké hodnoty zatížitelnosti bylo doporučeno provést demolici mostu,“ uvádí ministerstvo dopravy v rozhodnutí o demolici.