/VIDEO/ Něco takového mohli naposledy sledovat lidé před 111 lety. Tak starý je totiž most v Bransouzích na Třebíčsku. Nyní se kompletně opravuje. Jeho horní část proto zcela zmizela, zůstal jen mohutný oblouk. Jako v době, kdy se stavěl. Po letech užívání byl most z roku 1912 ve velmi špatném stavu, uvažovalo se dokonce o novém. Nakonec došlo „jen“ na velmi rozsáhlou opravu.

Z mostu v Bransouzích zůstal jen oblouk | Video: Deník/Milan Krčmář

Bransouze se rozkládají na pravém břehu řeky Jihlavy, na levém je však koupaliště, u kterého nyní zastavuje autobus. Proto níže po proudu vznikla dřevěná lávka pro pěší a cyklisty. Přesto je podle bransouzské starostky Jany Fialové situace značně komplikovaná. „Autobusem jezdí třeba děti do školy. Levý břeh je sice přístupný, ale rozhodně to nijak komfortní není. Podle plánů má oprava skončit až v říjnu, my ale budeme doufat, že to bude hotové dříve,“ uvedla Fialová.

Alena Strnadová z Krajské správy a údržby silnic Vysočiny sdělila, že rekonstrukce mostů jsou vždy poměrně složité. „Bývají technologicky složitější, práce jsou totiž rozsáhlejší. Tam, kde dojde k zásahu do nosné konstrukce, se opravují za úplné uzavírky a také lhůty výstavby jsou několikaměsíční,“ vysvětlila Strnadová.

