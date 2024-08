Opoziční zastupitel Stanislav Neuman nyní podal návrh na ministerstvo kultury, aby byl most na Polance prohlášen kulturní památkou. Město mezitím vypsalo výběrové řízení na nový most – jenže první kolo konkurzu se nezdařilo. A v novém výběrku je předpokládaná cena za práce najednou o více než milion vyšší.

V Třebíči se rozhořel spor o most na Polance . Ten současný je původem vojenský, typu Bailey-bridge. Takový ještě nedávno stál i v nedalekém Poušově , kde jej ale město kvůli havarijnímu stavu nahradilo jiným. Nyní se má demontovat i jeho dvojče z Polanky. „Bylo by mi ho líto. Jako děti jsme na něm vždy skákali a bavili se tím, že se rozhoupal,“ poznamenal k tomu Štěpán Hobza.

Vše se nyní točí kolem toho, zda nový most vůbec stavět. „Podobných mostů, jako je ten na Polance, zbývá na Moravě jen asi osm. Já osobně a také většina Třebíčáků jej bereme jako nezaměnitelnou součást města. Spolu s Říčními lázněmi architekta Fuchse, k nimž vede, tvoří harmonický komplex historických památek přibližně ze stejné doby,“ vysvětlil zastupitel Neuman.

Stoletá voda

Tomu se také nelíbí argumentace města o tom, že most není připraven na stoletou vodu. „Starosta Pavel Pacal lže, že s mostem prý mělo problém Povodí Moravy. Ověřil jsem to a na Povodí mi bylo řečeno, že nemůžou u stávajících staveb nic předepisovat. Pouze u nových mostů se projektuje na stoletou vodu,“ prohlásil Neuman, který město zároveň viní z neudržování mostní konstrukce. „Na ten most přes dvacet pět let nikdo nesáhl a je to město, které se na něm nejvíce negativně podepsalo,“ nebral si servítky Neuman.

Podle Povodí Moravy má ale pravdu jen zčásti. „Uvedený most není kapacitní pro převedení stoleté povodně, dokonce bezpečně dokáže převést pouze pětiletou povodeň. Z vodohospodářského pohledu představuje záměr nového mostu jasnou snahu vedení města chránit majetek, případně zdraví obyvatel,“ vysvětlil mluvčí Povodí Petr Chmelař. „Zda zachovat stávající most, který může vytvářet povodňové riziko, či postavit most nový, který takové riziko vytvářet nebude, je otázkou na vedení města. Povodí Moravy odstranění stávajícího mostu městu nařídit nemůže,“ doplnil dále mluvčí.

Také město se vůči Neumanovým slovům ohradilo. „Lávka na Polance nebyla tak moc zatěžovaná jako například most v Poušově, opravy a údržba tedy nebyly tak časté. Oplocení bočnic bylo opravováno v roce 2016, výdřeva byla vyměněna v roce 2019. Mezitím samozřejmě probíhaly dílčí drobné opravy,“ uvedla mluvčí radnice Irini Martakidisová.

Ta také osvětlila onu záležitost s opětovným vypsáním zakázky a navýšením ceny. „Zakázka byla vypsaná znovu, protože do té první s předpokládanou hodnotou 8,9 milionu korun se přihlásila jediná firma s částkou téměř dvojnásobnou. Konzultovali jsme znovu rozpočet a zohlednili ztížené podmínky zakládání lávky. U nového výběrového řízení je cena navýšena na předpokládanou hodnotu 10,2 milionu korun,“ objasnila Martakidisová.

Zda se mostem na Polance bude zabývat i ministerstvo kultury, zatím není jasné. „Posílal jsem to přes datovku, tak jenom vím, že to na ministerstvu přijali,“ doplnil Neuman.

Další vývoj ohledně mostu lze čekat v nejbližších dnech. Podle Neumana by měla zasednout komise, která zhodnotí technický stav mostu a jeho opravitelnost.