Problém je totiž v umístění budovy. Stojí přímo v zástavbě. Okna nejbližšího domu jsou zhruba pět metrů od hlavního sálu, dům má s Besedou i společné zdi. „Normám to neodpovídalo ani předtím. Jenže tehdy to byly staré normy a vzhledem k tomu, že Beseda je stará budova, nové se na ni nevztahovaly. Ale teď, jak se budova opravila, musela se udělat rekolaudace. V ten moment si hygiena požádala o testy, které nové požadavky nesplňují,“ vysvětlil starosta Moravských Budějovic Vlastimil Bařinka.

Zajímavost stará 600 milionů let. Moravskobudějovická vrása geologům nedá spát

Testy napodobují situaci, která odpovídá době po desáté hodině večerní. Zkoušky probíhají tak, že se v budově pustí stodecibelový zvuk a u nejbližších domů se měří dosažená hlučnost. „Ty rodinné domy jsou strašně blízko. Jinde mají kulturáky postavené tak, že stojí někde na periférii nebo kolem nich nic není. Tady na sebe domy přímo navazují, otřesy se přenášejí i přes konstrukci. To by tedy znamenalo ten nejbližší barák uříznout a dát tam nějakou dilatační spáru. Ale paradoxně když to měřila hygiena, v tomto domě nebyl slyšet takový hluk jako jinde, protože má okna do ulice. Naopak asi dvacet metrů dále jsou domy, které mají směrem k Besedě ložnice. A tam je to horší,“ dodal Bařinka.

Budova Besedy (Národní dům) byla otevřena 9. září 1893.

Vyšla na 12 tisíc zlatých.

V roce 2009 proběhla první etapa rekonstrukce Besedy, v roce 2018 druhá. Z budovy v té době zůstal pouze skelet, veškeré interiéry byly kompletně přestavěny.

Díky rekonstrukci se Beseda stala bezbariérovou, vznikl také výtah pro potřeby účinkujících, kteří předtím veškeré rekvizity museli nosit po schodech.

Rekonstrukce vyšla na 55 milionů korun.

Krajští hygienici žádná konkrétní opatření k odhlučnění Besedy nestanovili. „Hledání adekvátního řešení je v kompetenci stavebníka. V roce 2018 byl schválen zkušební provoz stavby, který byl následně stavebním úřadem prodloužen do konce roku 2022. V tomto zkušebním provozu, než bude objekt zkolaudován, by mělo proběhnout zmíněné měření hluku,“ sdělila tisková mluvčí Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina Jana Böhmová.

Bedny za tři miliony

Aby Beseda testy prošla, musela by odborná firma okna budovy osadit velkými bednami, které by sloužily jako protihluková izolace. Stálo by to asi tři miliony korun. „Jenže ta firma nám stejně napsala, že nemůže zaručit pokles hluku o požadovaných dvacet decibelů. Zároveň kapel, které hrají trochu větší decibely, je tam za rok zhruba sedm. Je to historická budova, tak se tam hraje spíš vážná hudba. A koncerty vážné hudby jsou akce, které začínají v osm a v deset končí. Zde tedy normy splňujeme. Ale kvůli třem zábavám, třem plesům a jedné či dvěma svatbám za rok do toho vrážet další tři miliony, abychom stejně neměli jistotu, že to dopadne?“ přemítal Bařinka s tím, že i kdyby se odborníkům podařilo hluk nakonec přece jen ztlumit, Beseda by kvůli těmto opatřením ztratila svůj historický ráz.

Ten oceňují památkáři, kteří si zároveň pochvalují, že rekonstrukce respektovala všechny historické prvky. „Beseda je součástí Městské památkové zóny Moravské Budějovice, ale není kulturní památkou. Rekonstrukce budovy proběhla podle našeho názoru v pořádku. Provedenou realizaci obnovy i zájem na uchování charakteru historické budovy nelze než kvitovat,“ sdělila Ilona Ampapová z Národního památkového ústavu Telč (NPÚ), pod který spadá celý Kraj Vysočina.

Historické město roku: o titul zabojují Moravské Budějovice a Jemnice

Zároveň dodala, že NPÚ není účastníkem kolaudačního řízení budov. „Nikdo nás v dané věci nekontaktoval, ani jsme se otázkou případného dalšího postupu nezabývali,“ doplnila Ampapová.

Podle Bařinky se nyní nabízí asi jediné řešení. Neustálé obnovování výjimek. „Podle stavebního úřadu je to sice každoroční papírování, ale ta budova může jet ve zkušebním provozu celý život. Není totiž firma, která by snížení hluku udělala, aniž by to zasáhlo do vzhledu Besedy,“ prohlásil moravskobudějovický starosta.