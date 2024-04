Zajímavý vývoj má hledání městského zahradníka v Moravských Budějovicích. Toto druhé největší sídlo na Třebíčsku jej přitom shánělo už před několika týdny s cílem zlepšit ve městě stav zeleně. „Na výběrové řízení se nám tehdy přihlásil jeden pán, který již funguje. Má vysokoškolské vzdělání a může nám věnovat dva dny v týdnu,“ vysvětlil místostarosta Jan Švaříček.

Jenže pouhé dva dny do týdne jsou málo. Město tedy hledá dalšího podobného člověka. „K vybranému pánovi sháníme do party ještě někoho, kdo by se zeleni věnoval každý den. Tento člověk může mít klidně nižší kvalifikaci,“ doplnil místostarosta s tím, že zájemci se mají hlásit do konce května.

Moravské Budějovice jsou zřejmě jediným městem na Vysočině, které má svého vlastního zahradníka. Dosud řešily péči o zeleň s externími firmami, dále spoléhaly na pracovníky technických služeb. Nyní ale chtějí tuto činnost posunout na lepší úroveň. „Pracovníci našich technických služeb jsou skvělí, ale v některých případech péče o zeleň nám chyběla odbornost. Městský zahradník bude prakticky vedoucí party, která bude pečovat o trvalky, květinové záhony, keře a budou dělat odbornější zahradnickou práci,“ upřesnil Švaříček.