/VIDEO/ Brána, znak města nebo jiný charakteristický symbol Moravských Budějovic by mohl stát na jediném tamním kruhovém objezdu. Studenti základní umělecké školy v Moravských Budějovicích nyní tvoří návrhy variant, které by mohly ozdobit jižní vjezd do města.

„Pracují na tom nejstarší žáci. Hotovo by měli mít do června. Od města jsme žádná kritéria nedostali. I proto budou návrhy hodně pestré. Bude se to lišit ve velikostech i v materiálu,“ uvedla ředitelka Ivana Šotkovská.

Moravské Budějovice se inspirovaly městy, které podobné prvky už mají. „Známe to například z Rakouska, kde mají plastiky nebo skulptury. Podle mě by měl příjezd do města návštěvníky vítat. A v současnosti je na objezdu pouze tráva, akorát školka ho osázela kytkami,“ popsal místostarosta Jan Švaříček. A dodal, že návrhy studentů by pak zpracovaly místní firmy. „Předpokládám, že to pak ve městě rozvíří debatu. Ale to je i smysl umění, aby to trochu vyprovokovalo,“ dodal Švaříček.