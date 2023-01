Ta kolem knihovny chodí prakticky denně – a stejně jako ona smýšlejí i ostatní obyvatelé sídliště. „Uvnitř huj, navrch… Neříkám, že fuj, ale opravdu by to chtělo partu šikovných řemeslníků, která by to tam vzala pořádně do ruky,“ potvrdila názor starousedlíků Vladimíra Šťastná.

Jejich přání se během několika let vyplní. Město totiž připravilo rozsáhlý projekt, který „Modřínku“, jak se této pobočce přezdívá, zgruntu změní. „Prakticky to bude nová knihovna. Necháme stát jen obvodové zdi. Budova se rozměrově nezmění, zato dispozičně ano,“ oznámil starosta Pavel Pacal s tím, že radnice nyní žádá o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu. „Celkové náklady by měly být kolem pětatřiceti milionů korun. Budeme-li úspěšní, dotace by měla činit pětaosmdesát procent,“ doplnil.

Město by tak mohlo získat skoro třicet milionů. Budou potřeba, protože podle vizualizací bude knihovna po přestavbě k nepoznání. Pokud by konečný projekt plně odpovídal poskytnutým studiím, pak v budově vznikne nadstavba se dvěma točitými schodišti, počítá se i s venkovní verandou, kterou budou moci čtenáři využívat v létě. Zvenčí se stavba také má proměnit. „Velmi příjemně zkrášlí prostor, který tam je. Architektonicky je projekt zpracovaný velmi pěkně,“ nastínil Pacal.

Radní počítají s tím, že zedníci vystřídají knihovnice za dva roky. „Předpokládáme, že by se práce mohly uskutečnit v letech 2025 a 2026. Mezitím chystáme další žádosti, které se týkají druhého patra pobočky knihovny v Okružní ulici. Dále počítáme s úpravou dětského oddělení v hlavní budově v Hasskově ulici. I zde budeme žádat na dotaci,“ doplnil starosta.

Knihovna v Modřínové ulici v Třebíči

Fungovat začala v roce 1992 coby pobočka Hájek.

Název „pobočka Modřínová“ vznikl v roce 2004 poté, co se sloučily pobočky Hájek a Marijánka.

Pobočka v roce 2020 evidovala 1549 čtenářů, kteří uskutečnili přes devadesát tisíc výpůjček.

Nachází se v nejlidnatější části města, spadá pod ni proto šest mateřských škol (MŠ Benešova, Cyrilometodějská, Duha, Dukovanská, Obránců míru, Na Kopcích) a čtyři základní školy (ZŠ Benešova, Cyrilometodějská, Kpt. Jaroše, Na Kopcích).

Aleně Slabé se vizualizace „nové Modřínky“ líbí. „Vypadá to opravdu hezky. Ty točité schody jsou teď v knihovnách v módě, šetří místo a esteticky je to opravdu příjemné na pohled. Trochu problém je to pro seniory, ale paní knihovnice jsou fajn – věřím, že kdo bude mít potíže ty schody vylézt, tak mu knihu přinesou. Nebo mohou být nahoře dětské knihy. Děti určitě budou rády to točité schodiště používat. Ještě by se jim mohla dát nahoru skluzavka. To by jistě ocenily,“ usmála se mladá žena.