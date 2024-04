Čas krinolín a fraků, vysokých límečků a živůtků – čas elegantních pánů a dam s vosím pasem. Přesně do těchto dob míří nová expozice, kterou připravilo soukromé muzeum v Dašovském mlýně u Štěměch na Třebíčsku.

Marta Mastná z Dašovského mlýna u Štěměch na Třebíčsku připravila ke stávající expozici o mlynářství také expozici o módě našich předků. | Video: Deník/Milan Krčmář

To se dříve zabývalo historií mlynářství, na půdě mlýna však stále bylo co objevovat. Na světlo světa tak po desítkách let přišly nevídané módní poklady. „Všechno se nám tu dochovalo po mých předcích. Expozici šatů jsem začala připravovat za dob covidu, kdy jsem postupně začala opravovat jednotlivé kousky a chystat je na výstavu,“ vysvětluje spolumajitelka Dašovského mlýna Marta Mastná.

Nová expozice je naprostou novinkou, první zájemci ji mohli zhlédnout nyní o Velikonocích. Jmenuje se Z prababiččiny skříně, ale tento název je i podle její tvůrkyně trochu zavádějící. „Vše bylo schované v krabicích, v pytlích, ale i jen tak na hromadách. Úžasné je, že se zachovaly i věci starší více než sto dvacet let. Část oblečení je ze secese, zhruba do roku 1912. Další část pochází z období první republiky,“ popisuje Mastná.

Na vystavených kouscích je dobře patrné, jak byli naši předci oproti nám drobní. Pánský frak či žaket má z našeho pohledu prakticky chlapeckou velikost. Podobně je to i s dámskými oděvy. „Jedny z vystavených šatů dokázala obléknout dvanáctiletá dívka, starší slečna už by je dnes na sebe ale navléknout nemohla,“ dodává Mastná.

Nová expozice je součástí komentované prohlídky o mlýně. Všichni návštěvníci si tak v expozici najdou své – pány třeba bude zajímat technická stránka mlynářství, dámy se budou rozplývat nad elegantní módou. Manželé Mastní však muzeum provozují ve svém volném čase, a tak nemívají pevnou otevírací dobu. Je nutné proto sledovat jejich facebook, případně se na prohlídku objednat telefonicky.