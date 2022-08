Příchozí je zatím jen jedna – upovídaná důchodkyně, paní Marie. Musí sice čekat, ale neskrývá, že je za mobilní poštu ráda. „Chci ji využívat každý měsíc, kvůli placení složenek. Akorát jsem zpočátku nedovedla pochopit, jak to vlastně bude jezdit. Jeden týden to jezdí ráno, druhý týden zase po poledni,“ vykládá, zatímco obsluha mobilní pošty žhaví telefonní linky a snaží se počítač ve voze spojit se světem.

Loď Horácko na Dalešické přehradě možná skončí. Kvůli smlouvě

Na pomalované auto shlíží nejen svatý Florian, ale z okna své kanceláře i trnavský starosta Břetislav Česnek. Také on se pozastavuje nad tím, že pošťácké auto jezdí každý týden jinak. „Pošta si nás sama vytipovala, obec to nic nestojí. Je to služba občanům, ale my chtěli, aby to jezdilo ve stejnou dobu. Jenže z České pošty nám odpověděli, že to prý musí být takhle. No jo, ale já sám nevím, jestli je sudý, nebo lichý týden. Copak vy to víte?“ pokládá napůl vážnou, napůl řečnickou otázku Česnek.

Do auta po telefonickém zásahu počítačových mágů konečně začala proudit data, a tak se mobilní pošta může otevřít. A to doslova. Boční dveře se odsunou a najednou se objeví zasklená přepážka – prakticky stejná, jako jsou ty na opravdové poště. „Šlo to hodně rychle. Já jsem spokojená,“ říká potěšeně paní Marie, když odchází od okénka.

Zdroj: Deník/Milan Krčmář

Mobilní pošta jezdí na Třebíčsku a Žďársku do Slaviček, Smrku, Trnavy, Dolních Heřmanic a Oslavice.



Zatím se jedná o zkušební provoz do konce září.



Celkem po České republice jezdí podle mluvčího České pošty Iva Vysoudila sedm těchto vozů.

Za ním zůstává usměvavá paní vedoucí. Představuje se jako Jarmila, podotýká, že není vedoucí, nýbrž administrátorka, a protože žádný jiný zájemce o mobilní poštu nepřichází, ráda se dělí o zážitky z prvního týdne provozu. „Zajíždíme i do Slavíček, tam za námi přišel jeden filatelista. Už si ho trochu pamatuji odjinud. Chce razítka a nové známky. A právě první den jsme měli v autě ještě gumové razítko, protože nám nepřišlo to nové, moderní. Za to byl moc rád, pro něj to byla rarita,“ směje se paní Jarmila.

Lidé prý zatím chodí, i když někteří možná i trochu ze zvědavosti. „První dva dny jsem ještě jezdila se svou vedoucí. A když jsme poprvé zastavily tady v Trnavě, přišel jeden pán a říkal, že dřív taky jezdil u pošty. Další den k nám dorazil i s manželkou a přinesli nám pití. To nás potěšilo,“ říká administrátorka a vysvětluje, že tato novinka vlastně není žádnou novinkou. „Kdysi dávno po obcích jezdily pošťácké Avie. Teď se to tedy vrátilo, jen v moderní formě,“ sděluje.

Ta moderní forma má ale i svá úskalí. Vždyť ještě před čtvrthodinou ji zlobil počítač. „Kdyby to nenaskočilo, nedá se nic dělat. Bez počítače úřadovat nemůžu,“ přiznává Jarmila a uzavírá nejen rozhovor, ale i okénko a startuje svoji mobilní kancelář. Auto odjíždí a svatý Florian hledí za ním.

Smrt hasičského náčelníka z Třebíče zůstane asi navždy záhadou

Podle starosty Česneka využijí mobilní poštu hlavně senioři. To si myslí i další obyvatelka Trnavy Dagmar Pinterová. „Já poštu moc nepoužívám, nic mi nechodí. Ale je pravda, že když to tady stálo minule, pár lidí tu bylo, spíš starších,“ zamýšlí se mladá žena.

Mobilní pošta zajíždí i do obce Smrk. Oproti Trnavě, kde před zhruba deseti lety ještě bývala kamenná pobočka, ve Smrku se jedná o úplnou novinku. „Viděl jsem, že minulý týden k tomu autu přišli asi dva lidé. Já sám mám teď na poště ve Vladislavi uložené dva dopisy, tak dnes chci paní z té mobilní pošty poprosit, aby mi je zítra přivezli. Jsem zvědavý, zda to bude fungovat,“ prozrazuje své záměry starosta Smrku Vladimír Šabata.