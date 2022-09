Jednatřicátý ročník odpočítal letos tradiční Mlékárenský den v Přibyslavi. Účastní se dvě desítky mlékáren a farem z celé republiky. Situace je ale podle mlékařů kritická. Loni mlékárny drtily covidové lockdowny, letos to jsou drastické ceny energií, vysoké daně, nezájem vlády a stoupající chudoba zákazníků.

Mléčné výrobky jsou drahé, od prvního října ceny ještě víc stoupnou. „Prodej mléčných výrobků se v Česku letos ve srovnání s loňskem propadl o dvanáct procent. Čím dál víc rodin počítá, jestli dítěti koupí dva jogurty, nebo jeden, a sýry úplně vynechá,“ povzdechl si na středeční tiskové konferenci mlékařů a potravinářů Jiří Kopáček. Jak dodal, nejhorší jsou ceny energií. „Mlékárny se bez energií neobejdou. Musíme nakoupené mléko svařit a zchladit. Děsí nás také vysoké daně z přidané hodnoty na potraviny. Ve srovnání s cizinou má Česko nejvyšší daně v Evropské unii. Pomoc ze strany vlády v energokrizi není žádná. Příští rok už nebudou mít mlékárny u nás peníze na provoz,“ předpověděl předseda Českého svazu mlékárenského.

Největší česká mlékárna Madeta, která má pobočku i v Pelhřimově, je za červenec ve ztrátě. Náklady na elektřinu stouply firmě meziročně o devadesát až sto procent. Madeta už od ledna zdražila o víc než deset procent. „Všechny vstupy neustále zdražují, energie, nafta, obal. Prostě všechno. A my nemůžeme prodávat pod cenou," vysvětlil nedávno Deníku generální ředitel Jan Teplý.

Například Eva Zámečníková už mléčné výrobky kupuje minimálně. „Beru jenom to, co je ve slevě a je mi jedno, co si o tom kdo myslí. Dětem zkrátka vysvětlím, že na to nemáme,“ dodala dvojnásobná matka.

Podle Dany Večeřové z Potravinářské komory je situace v Česku podivná. „Už čtyřiadvacet zemí z evropské osmadvacítky kompenzuje mlékařům a potravinářům náklady na energie a stropují ceny. U nás se neděje nic. Už půl roku čekáme, až se vláda pohne k činnosti. Posíláme odborné podklady na ministerstvo průmyslu a obchodu. Jediné, co slyšíme že nejsou peníze,“ prohlásila prezidentka Potravinářské komory.

Potravináři, mlékaři a zemědělci jsou rozhořčení. Zemědělci se chystají v půli září na velké protesty. „Chceme být součástí Evropské unie, ale takové, kde vládne rozum,“ zdůraznil viceprezident Agrární komory Leoš Říha. Poukazuje na to, že Polsko věnovalo dvacet miliard jako podporu zpracovatelům mléka. „Daň z přidané hodnoty na potraviny je u nás patnáct procent, v Polsku nula. Polsko stropuje ceny energií. U nás nic. Jestli to tak půjde dál, bude u nás příští rok hodně zle,“ varuje Říha. Jak dodal, mlékárny a farmáři se bojí o budoucnost. Straší je i takzvaná Zelená evropská dohoda. „Němečtí zemědělci mají heslo, nehladovíš, nepochopíš. Green deal je záležitost politické lobby. Zelenou dohodu podporují lidé, kteří o zemědělství a potravinářství nevědí nic. Na klima to nebude mít vliv, ale zničíme si životní úroveň a z Číny budeme vozit soju,“ podotkl Říha.

Podle názoru mlékařů, zemědělců a potravinářů je mylná představa, že když necháme domácí potravinářství a zemědělství padnout, dovezou nám supermarkety potraviny z ciziny. „Kvalita toho, co se k nám vozí, je diskutabilní. Covid ukázal, že si nedovezeme třeba nic. Jakmile začne nějaká krize, každý stát zavře hranice a bojuje jen sám o sebe,“ konstatovala Dana Večeřová z Potravinářské komory.

Že mlékaři jsou ochotni za svoje místo na slunci bojovat, dokazuje podle starosty Přibyslavi Martina Kamaráda právě víc než třicet let trvající tradice Mlékárenských dnů. A také soutěž Mlékárenské výrobky a novinky roku 2022. Organizuje ji Českomoravský svaz mlékárenský. „Zájem je obrovský. Zúčastnilo se dvacet mlékáren, do soutěže přihlásily šestašedesát výrobků,“ upřesnil.

