/VIDEO/ Je to tu. Finálový zápas mezi Českou republikou a Švýcarskem, které se dnes večer utkají o titul mistra světa v ledním hokeji, se blíží. Připraveni jsou na něj už i v Třebíči, kde kolem šesté hodiny večerní vyrostla na Karlově náměstí velká nafukovací promítací stěna.

Na Karlově náměstí v Třebíči je již připravena nafukovací promítací stěna. | Video: Deník/Milan Krčmář

Fanoušci se mohou těšit na společné promítání pod širým nebem. „Jsme rádi, že jsme mohli hokejovým příznivcům takto vyjít vstříc. Bylo to rychlé rozhodnutí, ke kterému jsme přikročili včera. Stěna je naše, o to menší to tedy byl problém,“ informovala ředitelka Městského kulturního střediska Třebíč Nikola Černá, která při instalaci promítací stěny přímo na místě pomáhala technikům.

Podle ní se návštěvníci nemusejí obávat, že by fandili nasucho. „K dispozici bude i stánek s pivem a limonádou. Věřím tomu, že si všichni společně finálový zápas užijeme,“ informovala Černá.

Jediné, s čím musejí fanoušci počítat, je fakt, že k dispozici nebudou lavice. Povzbuzovat tedy budou vestoje, případně musejí vzít zavděk lavičkami podél náměstí či schody.

Zdroj: Deník/Milan Krčmář

Fotogalerii z finálového večera v Třebíči přineseme v Deníku hned v pondělí sedmadvacátého května ráno.