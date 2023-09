/VIDEO/ V Třebíči se v sobotu 9. září konalo mistrovství České republiky v dřevorubeckém sportu. Vítězem Stihl Timbersports 2023 se stal Martin Roušal, juniorská a dámská kategorie patřila cizincům.

Mistrovství ČR v timbersportu se konalo na Karlově náměstí v Třebíči. | Video: Deník/Milan Krčmář

Ramenatý muž se zuřivě ohání velkou sekerou. Seká kládu, třicet centimetrů v průměru. Nikoliv však v lese, nýbrž na pódiu. V Třebíči na Karlově náměstí se právě koná mistrovství České republiky v dřevorubeckém sportu Timbersports 2023.

Pro laika je to zvláštní klání. Rozhoduje zde síla při sekání dřeva, přesnost při řezání pilou, obratnost při stoji na vysokém špalku. A neúčastní se ho jen ramenatí chlapi. „Tenhle sport dělám asi pět let. Jsou zde se mnou i mé dcery, dvojčata. Mám celkem tři dcery, přičemž přítel jedné z nich dělá podobný sport. K timbersportu nás přivedl on,“ říká Věnceslava Urbanová.

Ta ze ženské části závodu udělala doslova rodinný podnik. Nejenže ona sama skončila na třetím místě, ale její dcera Karolína dokonce získala stříbrnou medaili. Další dcera Jana pak obsadila velmi solidní páté místo. Trio dam Urbanových nestačilo jen na Rakušanku Julianu Einfalt.

Kategorie žen a juniorů je totiž mezinárodní. Diváci tak právě přihlížejí vyhlášení vítězů v mládežnické kategorii, ve které zvítězil Tim Anthofer z Německa. „Je to sympaťák, přála jsem mu to. Nejvíc se mi líbilo, jak si poradil s tou obrovskou pilou,“ usmívá se jeho fanynka Radka Vodičková.

Zdroj: Deník/Milan Krčmář

Tou „obrovskou pilou“ myslí disciplínu Single Buck. Na tu má zajímavou vzpomínku Petr Šmejkal, díky kterému se v Třebíči závod koná. Prodává zde totiž výrobky Stihl, které závodníci používají. „V Třebíči se mistrovství republiky v tomto sportu koná už potřetí. Pořadatelé dělají o přestávkách soutěže pro diváky a minule se mi stalo, že mě pozvali také na pódium. Chtěli po mně, abych řezal dlouhou pilou kládu. Musím dodat, že jsem odpůrce sportu. A při této disciplíně se ukázalo, že moje fyzická kondice je prachbídná,“ směje se jeden z hlavních mužů turnaje.

Kládu nakonec zdolal. „Řezal jsem to tehdy asi pět minut, všichni už byli unudění, ale pár skalních fanoušků z řad mých kamarádů mi tleskalo a povzbuzovalo mě až do konce. Pak jsem slezl z pódia a musel jsem si sednout, protože se mi hrozně třepaly nohy i ruce,“ doplňuje Šmejkal.

To ale není případ Martina Roušala, který vyhrál mužskou kategorii. A to už počtvrté. „Je hrozně těžké titul obhájit. Ale povedlo se to i díky tomu, že se tady cítím jako doma,“ chválí mistr republiky atmosféru, kterou Třebíčané během závodů vytvořili. „Byl to úžasný závod,“ dodává Roušal.

A v tom okamžiku musí strpět sprchu ze šampaňského, kterým ho kropí jeho parťáci Jan Holub a Zdeněk Mařas. Druhý a třetí v pořadí na republikovém šampionátu dřevorubeckého sportu, který se za výtečné atmosféry konal tuto sobotu v Třebíči.

Kompletní záznam celého mistrovství je k nalezení ZDE.