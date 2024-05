Fanoušci v Třebíči se mohou těšit na veřejné promítání utkání z fotbalového mistrovství Evropy. Při promítání hokejového finále vládla v Třebíči skvělá atmosféra, přijeli třeba i lidé z Jihlavy. Radní uvažovali i nad vysílání semifinále, z pověrčivosti však od tohoto kroku ustoupili.

Lidé v Třebíči sledovali finále hokejového šampionátu mezi Českou republikou a Švýcarskem na Karlově náměstí. | Video: Deník/Milan Krčmář

Jen co dozněly oslavy mistrovského titulu českých hokejistů, začne v Německu co nevidět fotbalové mistrovství Evropy. A fanoušci v Třebíči si budou moci opět zafandit na Karlově náměstí. „Veřejné promítání jednoho zápasu fotbalového Eura se uskuteční v sobotu 22. června,“ oznámil starosta Pavel Pacal.

Ten den v Třebíči zahájí tradiční žákovský turnaj Třebíč Open. „Pořádá ho Fotbalová škola Třebíč a opět se k nám sjede kolem stovky mužstev. Fotbalová škola bude mít coby organizátor na náměstí velkou obrazovku, na které odpromítá jeden ze zápasů z daného dne,“ vysvětlil Pacal.

Fotbalová škola Třebíč už na svém webu oznámila, že tímto zápasem bude duel mezi Českou republikou a Gruzií. Euro poběží až do 14. července, kdy se na Olympiastadionu v Berlíně odehraje finálového utkání. „My jako město o promítání dalších zápasů zatím neuvažujeme. Situace by se ale mohla změnit tehdy, pokud by naši fotbalisté postoupili v turnaji dále,“ dodal starosta.

Fotbalisté nejprve musejí sehrát základní skupiny. Následné osmifinále začíná 29. června, čtvrtfinále pátého července, semifinále devátého července a finále již zmíněného čtrnáctého července.

Na Karlově náměstí v Třebíči lidé fandili českým hokejistům v neděli 26. května při finále proti Švýcarsku. Toto veřejné promítání mělo mezi lidmi obrovský ohlas. Město se pro tuto akci přitom rozhodlo pouhý den předtím. Důvodem byla tak trochu pověrčivost třebíčských radních. „Uvažovali jsme i o tom promítat také semifinále se Švédy. Jenže jsme něco podobného zorganizovali v letech 2012 a 2015 – a pokaždé v těchto semifinálových utkáních naši hokejisté prohráli. Takže jsme si řekli, že z tohoto důvodu semifinále vysílat nebudeme,“ uvedl Pacal. „Čekali jsme proto, jak semifinále dopadne tentokrát. Pro veřejné promítání finále jsme se tedy rozhodli hned, co skončilo utkání se Švédy, což bylo v sobotu zhruba o půl šesté večer. Velké poděkování proto patří městskému kulturnímu středisku, které to pak celé zajistilo,“ popsal starosta.

I jeho prý překvapilo, kolik na promítání dorazilo lidí. „Já tam byl až do konce a udivilo mě, že k nám přijelo i hodně lidí z Jihlavy. Fandili jsme společně, což opravdu stálo za to,“ glosoval Pacal se zjevnou narážkou na tradiční rivalitu mezi hokejovými fanoušky Třebíče a Jihlavy. „Jsme rádi, že jsme se do toho pustili. Abychom na domácím mistrovství hráli ve finále, to se může stát možná tak jednou za čtyřicet či padesát let. Naposledy to bylo v roce 1985. A další mistrovství v Česku bude snad v roce 2031 nebo možná 2033. Proto jsme neváhali a šli jsme do toho,“ doplnil první muž Třebíče.

Podle starosty během promítání nevznikly žádné problémy. „Poplatky nebylo nutné platit. Jen se to nahlásilo. A fanoušci se ale chovali velmi zodpovědně. Na místě sice zůstal nepořádek, ale po takové akci to asi nemůže být jinak. Kdo však přišel v pondělí ráno na Karlovo náměstí, viděl, že je vše vyčištěné a uklizené,“ zhodnotil Pacal s tím, že výborná spolupráce byla i s policií. „Museli jsme informovat nejen městskou, ale i státní policii, protože je stále v platnosti první stupeň nebezpečí při shromažďování,“ objasnil starosta, proč se po náměstí pohybovali i policisté se samopaly.

