Výluka pokračuje: od pondělí pojedou vlaky z Náměště do Brna jinak

Kvůli špatnému stavu pokračuje výluka na železničním mostu přes řeku Svratku v Opuštěné ulici v Brně. Vlaky jezdí po mostním provizoriu, které tam železničáři nainstalovali před Štědrým dnem. Do 6. ledna vlaky linky S3 jezdí do čtvrt na devět večer přes dolní nádraží, od čtvrt na devět pak přes hlavní nádraží. Jedná se o spoje z Tišnova přes Brno do Židlochovic nebo Hustopečí.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/David Taneček