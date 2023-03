Nelehké rozhodnutí má před sebou Milan Němec z Havlíčkova Brodu. „Máma byla čilá, ale v poslední době je na tom špatně. Chtěli bychom pro ni celodenní péči. Nejlépe domov důchodců, ale všude je plno,“ posteskl si pan Milan. Jak dodal, s manželkou podnikají, splácejí půjčky. Ani jeden nemůže zůstat doma jako pečovatel. „I když bychom si to přáli, nejde to. Přitom kamarád prý dostal otce asi před rokem do domova za pár měsíců,“ poznamenal živnostník.

Nejvíc volných lůžek a nejkratší čekací doby byly na Vysočině za covidu. Zájemce mohl získat postel v některém domově důchodců za několik měsíců. Covid zamíchal pořadníky. Postele v Domovech se uprázdnily. Někteří žadatelé zemřeli, jiní zůstali doma s rodinou. Teď se situace změnila. Míst je opět málo a žadatelů stovky.

Až sto dvacet žadatelů má na pořadníků Domov Stříbrné terasy v Jihlavě. Na umístění čekají minimálně půl roku. Podle ředitele Petra Šímy není jednoduché okamžitě žadatelům vyhovět. Ani v situaci, kdy se místo uvolní. „Záleží v jakém je klient zdravotním stavu, protože na některé pokoje nemůžeme ubytovat člověka s minimální pohyblivostí,“ vysvětlil ředitel. Jak dodal, jihlavský domov přijímá klienty dokonce už nad padesát pět let věku, jestli to vyžaduje jejich zdravotní stav.

Volná místa nejsou

Podobně je to v Domově pro seniory Husova v Havlíčkově Brodě. Tady čeká na umístění sto třicet zájemců. „Evidujeme pouze ty, co chtějí skutečně do domova nastoupit, nikoliv žádosti takzvaně pro jistotu,“ upřesnila vedoucí sociálního úseku Petra Trefilová. Volná místa nejsou. „Pouze tehdy, kdy někdo z našich klientů zemře, můžeme přijmout dalšího. Naposledy se to stalo asi ve třech případech,“ dodala Trefilová. Kromě Brodu má Domov další lůžka v Břevnici pro nemocné s Alzheimerem. I tam je plno.

Jak poznamenal ředitel z domova Stříbrné terasy v Jihlavě Petr Šíma, v Kraji Vysočina sice zřizovatelé navyšují počty lůžek, ale ani to nestačí. „Nově se senioři mohou od března stěhovat třeba do sociálního centra u jihlavské nemocnice, které má sto míst. Ale pokud vím, ta místa jsou již obsazena a pomalu se plní pořadník,“ dodal Šíma.

Sociální centrum u nemocnice Jihlava spadá pod Domov Ždírec u Polné. Jak upřesnila ředitelka Martina Matějková, zájem je obrovský.

Máme plno. Takovou odpověď dostanou i rodiny seniorů v Třebíči. „Domov pro seniory má dvě budovy. V zařízení Koutkova je kapacita 108 lůžek, na Kubešově 64. Všechny lůžka jsou obsazena a na pořadníku máme minimálně kolem stovky žadatelů,“ upřesnila mluvčí Domova Renata Krejčová.

V Domovech důchodců je plno

Stříbrné terasy Jihlava: 75 lůžek, 120 žadatelů

Sociální centrum Jihlava: přes 100 lůžek, ale už sepisují pořadník

Domov Husova Havlíčkův Brod: 149 lůžek, 130 žadatelů

Ždírec u Polné: 116 lůžek asi 100 žadatelů

Domov důchodců Třebíč: 172 lůžek, přes 100 žadatelů

Kraj Vysočina dlouhodobě sleduje kapacitu pobytových zařízení. Aby měl přehled, začal využívat aplikaci společného pořadníku čekatelů. Domovy pro seniory díky pořadníku mají informace o případech, kdy senior žádá o umístění třeba i ve dvou zařízeních.

Podle mluvčí Kraje Vysočina Jitky Svatošové se do řešení situace s nedostatkem volných míst pro seniory zapojují kromě kraje i města, obce i soukromníci. To přinese do budoucna další asi dvě stovky lůžek. Kraj chce výrazně podporovat i pečovatelskou službu, aby senioři mohli co nejdéle zůstat v domácím prostředí.