Policie i plavební správa se zaměřují na chování majitelů plavidel na vodě, stejně jako na dění na březích. Za sobotu a neděli zjistili pět přestupků – vůdci plavidel u sebe většinou neměli potřebné doklady. „Letos dění v souvislosti s koronavirem způsobilo, že lidé častěji tráví dovolenou v Česku. A Dalešice jsou jedinou rekreační zónou na Vysočině, kde se prolíná plavba na velké vyhlídkové lodi i soukromých menších plavidlech, kempování, jízda na vodním skútru a plavání,“ vyjmenovala Čírtková. „Aby nedocházelo k úrazům, je třeba respektovat řadu pravidel,“ poznamenala.

Desítky lodí

Jen za první volné dny v červenci se na zdejší hladinu vydalo plout na čtyřicet lodí různé velikosti. Jejich majitele často odradila cesta do Chorvatska, kde jsou letos nejisté podmínky. Než by absolvovali přesun na jih, raději zůstanou v Česku.

„Vydali jsme plavební mapy, na kterých je dobře vidět, kde jsou na Dalešicích koupací zóny nebo kde jsou prostory pro vodní lyžování a vodní skútry,“ uvedl Daniel Mikulík z plavebního úřadu. Připomenul, že navíc tyto aktivity nelze od června do září provozovat v neděli a ve svátcích. „Už jsem dnes jednoho majitele skútru od vyhrazeného prostoru vykázal. Teprve tam připlouval,“ zmínil v pondělí 6. července, tedy ve státní svátek. Mapa rovněž ukazuje, kudy vede po jezeře plavební dráha a jak blízko od břehu se můžou plavidla pohybovat.

Pozor na plavce

Na Dalešické přehradě je vymezený prostor pro koupání. S ohledem na ochranu plavců a břehů je povolená rychlost na rozlehlých vodních plochách do vzdálenosti padesát metrů od břehu nebo od vyznačených prostorů pro koupání maximálně deset kilometrů v hodině. „Na ostatních vodních cestách to je do do vzdálenosti pětadvacet metrů. Pro většinu plavidel to prakticky znamená plutí ve výtlačném režimu a zákaz jízdy ve skluzu,“ upozornila Čírtková.