Průměrná teplota byla devět desetin pod nulou.Jen tři dni teplota neklesla pod bod mrazu, naopak osmkrát se nedostala nad nulu. „V pěti dnech byla dosažena extrémní maximální teplota vzduchu pro jednotlivé dny,“ okomentovala počasí Gražyna Knozová z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu s tím, že 17,4 stupňů činí zároveň nový rekord maximální měsíční teploty vzduchu.

Nejnižší průměrná měsíční teplota byla v únoru v Bystřice nad Pernštejnem a ve Vatíně, shodně mínus 1,6 stupně. Na stanici Košetice bylo naopak nejtepleji a to přesně nula. V průměru bylo na Vysočině o dvě desetiny stupně tepleji než v krajském městě a o osm deseti více, než je dlouhodobý průměr.

Únor meteorologové hodnotí jako normální nejen teplotně, ale také srážkově. Za únor spadlo v průměru 35,3 milimetry. Nejvíce to bylo v Černovicích, nejméně v Havlíčkově Brodě.

O víkendu by se pak mělo opět o něco oteplit. Teploty už klesnou k nule jen v noci, v sobotu by naopak měla rtuť teploměru vystoupat až k plus deseti, přeháňky budou pouze ojedinělé.