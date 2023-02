Ministr Jozef Síkela v Třebíči: šestý blok pro Dukovany nevylučuje

Postavit jeden nový jaderný blok v Dukovanech, pak odejít a o pár let později stavět druhý? Tento postup by se příliš nezamlouval sdružení Energetické Třebíčsko, které prosazuje výstavbu nových bloků v Jaderné elektrárně Dukovany. „Nedovedeme si totiž představit, že by se postavil jeden blok, pak by se odešlo na Temelín a pak by se zase stavělo na Dukovanech. Tíhu výstavby by tak kraj nesl ve více letech,“ uvedl předseda Energetického Třebíčska Vítězslav Jonáš na tiskové konferenci ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely, který ve čtvrtek 2. února navštívil třebíčský region.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela v Třebíči. | Video: Deník/Milan Krčmář