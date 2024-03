/VIDEO/ Připravovaný obchvat Třebíče vyvolává diskuse o jeho umístění a dopadech na okolí. Ministr dopravy Martin Kupka věří ve správnost zvolené trasy. Premiér Petr Fiala v pondělí v Třebíči jednal se starosty Vysočiny. Vláda připravuje studii, která zohlední dopady výstavby nových bloků v Jaderné elektrárny Dukovany na region.

Každá stavba, jako je třeba připravovaný třebíčský obchvat, nese podle ministra dopravy Martina Kupky i negativa. „Je jasné, že ji vždy bude mít někdo za humny, nebo ji někdo dokonce bude mít i na svých pozemcích. Ale věřím tomu, že v předchozích létech Ředitelství silnic a dálnic, město Třebíč i Kraj Vysočina věnovaly velkou pozornost tomu, aby našly co nejvhodnější trasu,“ prohlásil ministr dopravy pro Deník. „Byť má to řešení i své odpůrce, věřím tomu, že je nejlepší z těch dosažitelných,“ doplnil Kupka.

Ministr dopravy do Třebíče zavítal v pondělí pětadvacátého března spolu s premiérem Petrem Fialou a ministrem pro místní rozvoj Ivanem Bartošem. Setkali se tam se starosty, s nimiž jednali zejména o výstavbě dalších bloků v Jaderné elektrárně Dukovany. S tím souvisí i obchvat Třebíče, po kterém se budou na stavbu přepravovat nadrozměrné komponenty. „Pro nás je to jedna z důležitých staveb. Jsme ve fázi, kdy už není možné zpochybňovat vedení trasy,“ prohlásil Kupka s tím, že to se dalo činit v předchozích rocích. „Věřím, že se zde podařilo najít ze všech těch zel to nejméně závažné,“ doplnil ministr.

Sám ale uznal, že to bude znamenat celou řadu komplikací. „Absence takového obchvatu by ale znamenala další neúnosnou zátěž pro centrum Třebíče. Teď už je ale opravdu načase najít tu nejschůdnější variantu. Pokud v následujících měsících získáme územní rozhodnutí, rozběhnou se výkupy pozemků,“ nastínil Kupka nejbližší kroky.

Premiér Petr Fiala informoval, že pověřil ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše, aby jeho resort vypracoval socioekonomickou studii. Ta se bude zabývat dopady, které bude mít výstavba dalších dukovanských bloků pro Vysočinu. „Studie má zmapovat vliv výstavby na zaměstnanost, ekonomiku, životní prostředí,“ vysvětlil předseda vlády.

Podle Ivana Bartoše je taková studie nutná, protože podobně velkou stavbu nezažily české země desítky let. „Česká republika nemá referenční projekt takového rozsahu. Musíme například vědět, kolik lidí nově přijde na dané území a jak to bude pokryto stávajícími kapacitami stavebních firem. Proto tu studii děláme i s Krajem Vysočina a Jihomoravským krajem,“ poukázal Bartoš na přítomné hejtmany Vítězslava Schreka a Jana Grolicha.

„Sledovat budeme populační vývoj obyvatelstva, detailní otázky dopravy, zdravotnické kapacity, ubytování a bydlení nově příchozích, volnočasové aktivity, dopad na trh práce, možnosti školství a vzdělávání, ale budeme se v tomto ohledu třeba zabývat i budoucími příjmy obcí. Na této studii začneme od května spolupracovat s kraji, starosty a také významnými zaměstnavateli,“ dodal Bartoš.