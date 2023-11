V Číměři na Třebíčsku, kde se nedávno rozpadlo obecní zastupitelstvo, už vědí, kdy se budou konat mimořádné komunální volby. Podle sdělení Ministerstva vnitra půjdou lidé z Číměře k urnám 23. března příštího roku.

Volby, ilustrační foto. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

„Bude se volit od sedmi ráno do deseti večer. Zvláštností těchto mimořádných voleb ale nebude jen to, že budou pouze jednodenní, ale že se budou konat za přítomnosti úředníků z Českého statistického úřadu. Výsledky se totiž nebudou nikam posílat, jak tomu bývá při běžných volbách. Statistici přijedou před uzavřením volební místnosti přímo do obce a hlasy spočítají na místě,“ vysvětlila zastupitelka Lenka Hůlková, kterou její kolegové pověřili pro jednání s ministerstvem a krajským úřadem.

Hůlková, která dříve stála v čele obce, obyvatele nedávno požádala, aby uvažovali nad kandidaturou.

„Lhůta pro podání kandidátních listin končí 17. ledna 2024, kdy je musí kandidáti doručit na Městský úřad Třebíč. Lidem jsem nabídla, že pokud by měl někdo zájem o kandidaturu, ráda mu poradím. Už se mi ozvala jedna mladá paní, která mi říkala, že by chtěla pro obec pracovat hlavně v oblastech týkajících se dětí,“ dodala bývalá číměřská starostka.