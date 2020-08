Mocnář skončil v Sázavě, milicionář ve skladu. „Odstranění pomníku jednoho vojevůdce v Dejvicích a mariánský sloup na Staroměstském náměstí vířily hladinu veřejného mínění několik týdnů. Vztyčování pomníků a jejich kácení ale provázejí lidstvo od nepaměti,“ tvrdí brodský historik Miloš Tajovský a uvádí několik příkladů mizejících pomníků a soch, přímo na území Havlíčkova Brodu. Některé se na svých místech sotva ohřály.

Symboly minulosti. Sochu Gottwalda v Jihlavě strhli v roce 1990. | Foto: Repro: Deník/Archiv

„První, kdo zmizel z veřejného prostoru byl v roce 1918 císař Karel,“ říká Miloš Tajovský. Jeho busta stála před táborem pro válečné uprchlíky v místech nynější psychiatrické nemocnice. „V dopoledních hodinách 29. října 1918 se vydal od tábora veselý průvod s císařovou bustou na kolečku a zamířil k Sázavě, kde byl monarcha svržen rovnou do řeky,“ popisuje Tajovský. Jak dodává, těžké časy zažila i socha Karla Havlíčka Borovského v parku Budoucnost. Na svém místě vydržela podle Tajovského od roku 1924 do roku 1943. „Znelíbila se vládnímu komisaři Hermannu Münzbergerovi,“ vysvětluje Tajovský. Ten poslal sochu do Prahy, kde měla být roztavena, ale vlastencům se ji podařilo ukrýt na Maninách. Na své místo se vrátila po válce.