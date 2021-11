„Naším hlavním úkolem je podpora členské základny pro koalici, protože to je zodpovědný krok pro tuto zemi. A vzhledem k tomu, že se Ivan Bartoš snaží tuto podporu získat, vyhodnotil, že by tento krok mohl pomoci,“ uvedl Michálek již dříve.

Šalomoun bude působit na postu ministra legislativy. Jeho nominaci ve vládě Petra Fialy ale ještě musí potvrdit pirátské fórum. A pokud se tak stane, bude prvním vládním nestraníkem. Nebude mít před sebou jednoduchý úkol. Měl by totiž "osekat" složitou státní legislativu. „Jak se to udělá, je asi trochu předčasná otázka. Ještě jsem se nesešel ani s budoucím premiérem, ani s koaličními partnery. Jak budeme tuto vizi, která je jistě chvályhodná, schopni naplnit, to teď nemůžu říct. Ještě není nic projednáno,“ vyjádřil se k situaci Michal Šalomoun.

Lze také očekávat, že na Šalomouna připadne role toho, kdo pohlídá, aby se neopakovaly situace z posledních dvou let, kdy proticovidová opatření ministerstva zdravotnictví opakovaně shazovaly soudy. „Je pravda, že hodně opatření u soudů neobstálo. Budu se snažit nachystat takový právní rámec, aby vládou přijatá rozhodnutí fungovala a aby obstála u eventuálního soudního přezkumu,“ říká Šalomoun. Zároveň dodal, že zatím neví, jak přesně se bude „covidová“ agenda v rámci vlády dělit, a očekává, že se k ní budou vyjadřovat také ministerstva zdravotnictví a spravedlnosti.

Přítomnost vysočinského rodáka ve vládě těší i hejtmana Kraje Vysočina Vítězslava Schreka. „Osobně vítám, když se do vrcholných státních orgánů a institucí dostanou lidé z regionu. Schopní a kvalitní kandidáti mohou kraj dobře reprezentovat a zároveň díky regionální znalosti a místním vazbám lépe přenášet na nejvyšší úroveň potřeby a problémy samospráv,” řekl Schrek.

Zároveň jedním dechem pokračoval. "Vždy by však měl převládnout veřejný zájem, nad místně lokálním, stranickým, či dokonce osobním. Stejně jako mají krajští zastupitelé hájit především zájmy svého kraje, ministři musí pracovat ve prospěch celého státu, všech občanů a všech právnických osob a organizací. Pana Michala Šalomouna osobně neznám, ale k jeho nominaci blahopřejeme a na spolupráci se těšíme,“ zakončil hejtman Kraje Vysočina Schrek.

Michal Šalomoun má s politikou i samotnými Piráty bohaté zkušenosti. Působil v třebíčském zastupitelstvu, jako nestraník kandidoval za pirátskou stranu jak ve volbách do Senátu, tak i do Evropského parlamentu.

Nebyl zvolen ani jednou, pokaždé ale dostal vysoký počet preferenčních hlasů. V případě voleb do parlamentu dokonce nejvíce v celé Třebíči. „S Piráty dlouhodobě spolupracuji na právních kauzách a byl jsem tak asi jednou z možností. Těch kauz bylo víc. Na Piráty byla například podána trestní oznámení a já jsem je obhajoval. Dopadlo to úspěšně, v tomto případě jsem ale vázán advokátní mlčenlivostí,“ doplnil Šalomoun.