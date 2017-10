Městská policie v Moravských Budějovicích slaví desáté výročí

Moravské Budějovice - Rovných deset let uplynulo od založení Městské policie v Moravských Budějovicích a strážníci chtějí kulaté výročí oslavit spolu s místními lidmi.

Služebna Městské policie v Moravských Budějovicích.Foto: Deník / Mahel Luděk

Na pátek 20. října připravili Den otevřených dveří s podtitulem „přijďte se nás zeptat.“ „Můžete pobesedovat se strážníky, ptát se na to, co vás zajímá, podávat podněty, návrhy, nebo se jen podívat,“ vyzývají strážnici své spoluobčany. Na služebnu městské policie s vchodem z Purcnerovy ulice mohou lidé přicházet od 14 do 17 hodin.