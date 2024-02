/HARMONOGRAM FUNGOVÁNÍ/ Hlavní budova třebíčské knihovny v Hasskově ulici se už chystá na velkou rekonstrukci. Bude stát osmnáct milionů korun a práce značně ovlivní chod budovy. „V průběhu března musíme celou budovu vyklidit, což znamená přemístit nejen 120 tisíc knih, ale i těžké vybavení. Tedy regály, sedačky a veškerý kancelářský nábytek,“ vysvětlila ředitelka knihovny Marie Dočkalová.

Hlavní budova třebíčské knihovny bude v normálním režimu fungovat už jen několik týdnů. Pak ji čeká rekonstrukce. | Video: Deník/Milan Krčmář

Stěhování takového množství knih nebude nic jednoduchého. „Průběžně jsme několik měsíců předem plánovali, jak to provést. Již jsme oslovili některé školy, jejichž žáci by nám pomohli přemísťovat knihy. Na nejexponovanější termíny rádi přivítáme i dobrovolníky z řad veřejnosti. Nábytek a regály jsou ale těžké, na to si i kvůli bezpečnosti práce najmeme specializovanou firmu,“ doplnila Dočkalová.

Do pátku prvního března pojede knihovna v obvyklém provozu. „Od čtvrtého do osmého března už musíme uzavřít úsek naučné literatury pro dospělé v prvním patře. Budeme ji přesouvat zcela mimo budovu,“ upozornila ředitelka s tím, že na největší změnu se čtenáři budou muset připravit hned poté – od jedenáctého až do konce března bude totiž knihovna uzavřena zcela a bude se přemísťovat zbytek dospělého a dětské oddělení. „Nebude možné provádět ani objednávky a rezervace knih, protože knihy budou v krabicích. Lidé budou moci využít služeb poboček v Modřínové ulici a v Borovině. Od druhého dubna knihovnu opět otevřeme, vchod bude ale až do konce rekonstrukce z průchodu mezi Karlovým a Komenského náměstím,“ doplnila ředitelka.

Lidé tak během rekonstrukce, která potrvá až do října, o možnost půjčování knih nepřijdou, musejí se však připravit na řadu omezení. Například už zmíněná naučná literatura, a pravděpodobně i část dětských knih, budou přístupné jen po objednání jako za covidu – tedy telefonicky, mailem či přes on-line katalog. Čtenáři nad sedmdesát let mohou po dobu celé rekonstrukce také jednou měsíčně požádat o dovoz knih.

