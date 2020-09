Kvůli neohleduplným řidičům plánují v Moravských Budějovicích pořídit radary. Podobně reagují i další města a obce. „U nás zatím žádné radary nemáme. Potíže nám dělají příjezdové cesty na Jihlavu i Znojmo, problém je také u Lažínek, kde je obchvat, a v nedaleké obci Jakubov. Uvažujeme, že bychom pořídili úsekový radar právě do Jakubova. Už řešíme rozpočet i informace,“ nastínila plány místostarostka Jana Kiesewetterová.

V Budějovicích se o měření řidičů zatím stará mětstká policie. „Hlídat můžeme až na dvaceti místech. Používáme radar, který i nahrává videa. A na hodinu a půl hlídkování připadá průměrně dvacet přestupků,“ přiblížila mluvčí strážníků Hana Nixová.

Lepší měřiče by chtěli v Okříškách. „Máme jenom informační radary. Když jsme je podrobně sledovali, tak třetina řidičů rychlost nedodržovala. Někteří to měli v rozmezí deseti kilometrů, ale byli tam i tací, kteří jeli přes stovku. Chtěli bychom důslednější opatření a úsekové měření. Ze zákona to musí řešit městská policie a potom odbor dopravy, takže jsme to opakovaně řešili s městem Třebíč, které ale bohužel nemá zájem,“ povzdechl si starosta Zdeněk Ryšavý.

Pět měřičů kontroluje řidiče v Třebíči, každý následující rok k nim pak jeden přibude. „Jeden z nich můžeme přemístit podle potřeb. Zbylé jsou v ulicích Modřínová, Jelínkova, Sportovní a Koželužská. Až deset procent řidičů limit překračuje,“ popsal vedoucí odboru dopravy Aleš Kratina. S instalací kamer pomáhá městům policie. „My radary přímo neinstalujeme a neevidujeme. Obce to s námi komunikují a my jim ohledně radarů dáme kladné, nebo záporné stanovisko na jeho umístění,“ řekl mluvčí policie David Linhart.

V Náměšti nad Oslavou mají jediný radar. Starosta Vladimír Měrka uvedl, že další by se nevyplatil a že ke zpomalení průjezdu městem přispěly dva kruhové objezdy. Jaroměřicím nad Rokytnou naopak pomohl zpomalující semafor. „Měřič rychlosti řidiči ignorují, policie tam dokonce nedávno naměřila rychlost 130 kilometrů za hodinu. Málo kdy řidiči rychlost dodržují,“ uvedl starosta Karel Müller zkušenost, na které se všichni shodují.

