Z okresních měst chystá ohňostroj jen Třebíč. „Tradiční Novoroční ohňostroj mít budeme, ovšem na netradičním místě,“ potvrdila mluvčí radnice Irini Martakidisová s tím, že se důvodu rekonstrukce Karlova náměstí pyrotechnika přesune na Hrádek. „Musíme zabránit shromažďování občanů a ohňostroj z Hrádku uvidí celá Třebíč, klidně i z balkónu nebo z okna,“ dodala. Náklady jsou padesát tisíc korun.

Krajská radnice naopak už v lednu avizovala, že Novoroční ohňostroj byl letos naposledy a nahradí ho videomapping věnovaný skladateli Gustavu Mahlerovi. Promítat se mělo na budovu pošty na náměstí, zastupitelé na něj schválili sto osmdesát tisíc, nakonec se ale vše přesouvá napřesrok. „Nic neplánujeme. Kdybychom udělali videomapping nebo ohňostroj, máme pět tisíc lidí na náměstí a to si nemůžeme dovolit,“ uvedla primátorka Karolína Koubová.

Názory veřejnosti na konec ohňostroje byly rozdílné. „Tak si pro děti pyrotechniku nakoupím sám a udělám jim soukromý na sídlišti. Když těch deset minut tak strašně vadí. Malá to miluje a nehodlám ji o to připravit,“ oznámil Martin Dostál z Jihlavy. Jiní pak požadovali, aby radnice zakázala také několikadenní odpalování rachejtlí, dělobuchů a petard amatéry, o Silvestru často přiopilými.

A radnice je vyslyšela. Chce regulovat pyrotechniku v městské památkové rezervaci. Zastupitelstvo bude ve čtvrtek 17. prosince schvalovat vyhlášku, která umožní strážníkům postihovat ty, kteří budou v centru města používat pyrotechniku. „V celém městě to však kontrolovat nezvládneme,“ přiznala primátorka. Součástí nového směru radnice je i preventivní program pro školy.

Osvěta místo vyhlášky

Stejná praxe je i v Havlíčkově Brodě. „Snažíme se spíš o osvětu než o změnu vyhlášky. Ta totiž nic neřeší – lidi to pravděpodobně budou bouchat dál a my nebudeme schopni to vymáhat,“ přiznal místostarosta Zbyněk Stejskal. Dovede si totiž představit, že se 31. prosince zahltí linka městské policie a strážníci budou muset k těmto událostem vyjet místo toho, aby řešili třeba závažné poškozování cizího majetku.

Z dalších okresních městech uvažovali o zrušení novoročního ohňostroje i ve Žďáru nad Sázavou, nakonec v něm chtěli pokračovat. I to ale koronavirus změnil. „Protože akci navštěvují každoročně doslova tisíce lidí, je to v podstatě nemožné ohňostroj za současných podmínek uspořádat,“ řekl Deníku mluvčí radnice Matěj Papáček.

Pelhřimov ani Havlíčkův Brod pak ohňostroj nepořádaly ani v minulosti. „V posledních letech ohňostroje dělal organizátor trhu, město z rozpočtu nikdy neuvolnilo ani korunu,“ připomněl Zbyněk Stejskal. V obou městech tak budou k nebi vzlétat pouze rachejtle ze zahrad a balkonů.

Náměstek Vlček trávil Silvetra se psy ve vaně

V Brtnici na Jihlavsku se dříve na ohňostroj skládali místní podnikatelé spolu s radnicí. Letos ne. „Na náměstí bude prázdno. Zvažovali jsme, jestli neudělat ohňostroj někde bokem, ale nebude,“ informovala starostka Miroslava Švaříčková. Pasé je také tradiční rozlévání čočkové polévky po půlnoci. „Obávám se, že Brtničtí budou chudí“ dodala starostka.

Bez ohňostroje budou i v nedalekých Lukách nad Jihlavou. „Pořadatel potřeboval rozhodnutí už v říjnu a tehdy nebylo možné odhadnout, jaká bude situace na konci roku,“ říkal starosta Viktor Wölfl. Opatrný přístup se nakonec ukázal jako správný.

Například v Pacově na Pelhřimovsku pak ohňostroj nebýval ani v minulosti. Úspěšný starosta a současný náměstek hejtmana pro životní prostředí Lukáš Vlček uvedl, že rachejtlí bývá i tak hodně, stejně jako stížností veřejnosti. Osobně je chápe. „Měli jsme dvě fenky irského setra a každý Silvestr jsem s nimi byl ve vaně. Ony tam vlezly a já šel za nimi je uklidňovat,“ prozradil.

Sám vidí, že lidé přecházejí od prskavek k pyrotechnice, která je stále dostupnější. Zcela proti ohňostrojům však není, dokonce by je preferoval před novými alternativami. „Když si mám vybrat, tak bych chtěl jednou za rok hezký ohňostroj, ale krátký, než několikrát dražší videomapping,“ uzavřel.

Novoroční ohňostroj pořádaný radnicemi okresních měst letos a příští rok: