McDonald’s se zajímá o Třebíč, uvažuje tu o zřízení pobočky

Dalším městem Vysočiny, kde by mohla vzniknout pobočka McDonalds’s, je Třebíč. Zájem o ni potvrdila manažerka komunikace „mcdonaldu“ pro český a slovenský trh Lucia Poláčeková. „Expanze do regionů České republiky je naší dlouhodobou strategií, na které intenzivně pracujeme. Naším hlavním cílem je být zákazníkům co nejblíže. I z toho důvodu je Třebíč jednou z lokalit, kterou máme ve svém hledáčku, a je místem, kde do budoucna uvažujeme o možné nové restauraci McDonald’s,“ sdělila Poláčeková Deníku.

McDonald's by mohl v Třebíči najít místo ve Stop-shopu, v provozovně, kde dříve působil Decathlon. | Foto: Koláž: Deník/Milan Krčmář