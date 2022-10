I přes větší adrenalin se všichni shodují, že si vyvrcholení sezony a oslavy třiceti let od založení taneční skupiny Cheerladies užívají. „V Třebíči paradoxně moc často nevystupujeme. Není tu velká poptávka. A trénovat jezdíme do Humpolce, kde máme orchestr. O to víc si užíváme tuhle příležitost,“ říká s úsměvem Kohoutová. Náladu tanečnicím nezhoršilo ani nepříznivé počasí. „Mohlo víc svítit sluníčko. Pro diváky by to bylo lepší. Ale teplota se ještě držela, aby nám nebyla zima,“ doplňuje kamarádku Nikola Geričová.

Mezi samými slečnami odvážně tančil také jeden mažoreťák. „Syn se tomu věnuje dva roky. Mažoretky zná odmala, protože mezi ně patří i jeho sestra. Ta se tomu věnuje devět let, a právě ona ho inspirovala k tomu, aby se k nim přidal,“ vypráví o synkovi Andrea Ošmerová. A právě mažoreťák dokázal nadchnout i další chlapce. Po moderátorově otázce, kdo z kluků by se k mažoretkám přidal, vystřelila do vzduchu nejedna klučičí ruka.

Mažoretky okouzlovaly přihlížející choreografiemi, do kterých zapojily vlajky, batony či pompony. K tanci jim hrály filmové melodie z Největšího showmana či hity skupiny Queen. A živou o hudbu se staral Dechový orchestr mladých z Humpolce. „S Třebíčí spolupracujeme čtyřiadvacet let. Za tu dobu se vystupování mažoretek vyvinulo. Mnohem víc se tančí na moderní skladby. I my jsme se tomu musely přizpůsobit,“ přibližuje dirigent souboru Josef Jirků.

Ukončení sezony v domácím prostředí bere tým Cheerladies jako odměnu. „Jezdíme hodně po Evropě. Organizace, přeprava a ubytování je mnohem náročnější. To tady odpadlo, bylo to volnější. Navíc dneska můžeme zužitkovat choreografii z celého rok. Diváci v Třebíči uvidí to, co jindy vidí lidé ve světě,“ vypráví vedoucí třebíčských mažoretek Simona Kohoutová s tím, že sobotní vystoupení bere jako vyvrcholení dosavadní sezony.