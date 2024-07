Podle vedoucí prodejny Blanky Dvořákové je zvířecí kosmetika stoprocentně bezpečná a zvířeti neuškodí, na rozdíl od lidských deodorantů. „Některým chovatelům se zdá, že jejich pejsek nebo kočička mají nepříjemný pach kůže. Hlavně když stárnou. Parfém dovede snížit i odér hárající fenky, takže ji psí kavalíři tak neobtěžují,“ vysvětluje.

Parfém může chovatel použít nejen na zvířecí srst, ale i na pelíšek nebo u koček na jejich domácí toaletu. Psí parfém nevoní po konzervách a ten kočičí nemá náznak myšího kožichu, naopak se jedná o luxusní vůni, kterou by možná rád vyzkoušel i člověk.

„Parfémy vyrábí francouzská firma. Voní krásně, ale pro lidi ten parfém opravdu není,“ dodává Dvořáková s tím, že parfémy se hodí hlavně pro kočky v domácím chovu a chovné psy na výstavách.

„Určitě nedoporučuji parfém pro kočku, co se přes den toulá venku. Její pach by mohl ostatní kočky dráždit a mohly by na ni zaútočit,“ vysvětluje.

Podle chovatele psů Milana Dubna z Havlíčkova Brodu vychází snaha lidí nakupovat zvířatům různé vůně z domněnky, že se zvířata opravdu ráda „parfémují“. Zkušený chovatel ví, že musí na psa dávat pozor, aby se při procházce podél vody radostně nevyválel ve shnilé rybě.

Důvodem je ale podle Dubna snaha přebít svůj pach a zmást tak případnou kořist, konkurenty či predátory. „Myslím, že zvířatům udělá radost přítomnost páníčka, zábava, hračky a jídlo, ale ne polidšťování a parfémy. Zvířeti to ubližuje,“ říká.

Mohlo by vás zajímat: Ceny občerstvení v jihlavské zoo: zmrzlina i za devadesát korun