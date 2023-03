Dálnice D1? Bez omezení to nebude ani letos. Řidiče čekají kolony u Prahy i Brna

Že bývají někteří řidiči na rozvětvené silnici zmatení, potvrzuje také Dominik Blahut za Inženýrské stavby Brno, které mají opravu na starosti. „Řidiči si ještě nezvykli, že tady už pracujeme. Museli jsme jim párkrát radit, jak mají jet. Pár dní to určitě ještě potrvá. Ale i bez uzavírek to není na první pohled jasné a přehledné. A právě proto tady kopeme, aby cestování pro řidiče bylo nakonec příjemnější,“ vysvětlil Blahut a přiznal, že sám si napoprvé křižovatkou jistý nebyl.

Aby byla křižovatka bezpečnější, bude ostrůvek uprostřed silnice větší a cesty okolo něj užší. Hlavní změnou bude nové značení hlavních a vedlejších silnic. Od června bude hlavní silnicí ta od Dolních Vilémovic směrem k Ostašovu. Dosud jí byla silnice od Myslibořic směrem k Ostašovu. Z té bude za tři měsíce silnice vedlejší.

Kam se dá z křižovatky v Lipníku jet:



Obce: Ostašov, Klučov, Dolní Vilémovice, Myslibořice, Jaroměřice nad Rokytnou



Místa v Lipníku: kulturní dům, hasičská zbrojnice, hospoda, obchod, uličky mezi domy

Až bude oprava křižovatky hotová, plánují na ni v Lipníku navázat rekonstrukcí navazujících silnic.„Bude se to týkat silnic ve směru na Klučova a pak úsek ve směru na Boňov a Jaroměřice nad Rokytnou,“ vyjmenoval starosta Petr Sameš.

To podle něj přispěje k dalšímu zklidnění dopravy. „Na Vysočině je toto křížení stoprocentně nejkomplikovanější a dost možná tomu tak je i v celé republice. Přece jen se na malém prostoru potkává hned několik silnic,“ dodal Sameš.

Přes čtyřicet let už jezdívá do Lipníka za rodinou Václav Švehla. I jemu trvalo, než si na křížení cest zvykl. „Když jsem tudy projížděl poprvé, tak jsem úplně nevěděl kudy kam. Chvíli mi trvalo, než jsem se to naučil. Podobně to tady má většina řidičů. Nepotkal jsem složitější křižovatku. Vítám, že se konečně průjezd zlepší,“ řekl Švehla.