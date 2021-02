Svátek masopustu už zase buší na dveře. Ale veselé průvody masek v čele se Slaměným, cikánkou, kobylou a bábou s nůší ani letos vesnicemi a městy neprojdou. Lidové slavnosti zvané masopust, ostatky nebo fašank zmařil koronavirus a přísná hygienická opatření.

Do obecního kalendáře si nechala zapsat masopust obec Vilémovice na Havlíčkobrodsku. „Masopust u nás připadl na sobotu 13. února, ale to v žádném případě nestihneme. Je to škoda, snad bude příští rok lepší,“ poznamenal starosta Václav Vacek.