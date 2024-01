Co mají společného dinosaurus, Batman a motorkářský gang? Na první pohled nic, na ten druhý ale všechno. Přinejmenším ve Valči na Třebíčsku, kde se v sobotu 27. ledna tyto figury sešly, aby společně oslavily masopust.

Jak je zjevné, masopust zde pojímají poměrně moderní formou. Ale Smrt v podobě kostlivce tu také je, dinosaurus či snad drak zřejmě nahrazuje tradičního koně. Kat, to by mohl být ras a nechybí ani cikánka.

Některé z postav tedy přece jen zůstaly. Zato doba masopustu se ve Valči poněkud posunula. A to o celých čtrnáct dní. „Jenže u nás je za týden v sobotu sportovní ples. A poslední možnost by byla desátého února. Ale to jsou zase jarní prázdniny. Tehdy některé děti třeba odjedou pryč a nemohly by se zúčastnit,“ vysvětluje Zdeněk Macek, proč Valeč letos slaví masopust jako vůbec jedna z prvních obcí na Třebíčsku. Holt se Valečští budou letos muset postit nikoli obvyklých čtyřicet, ale více než padesát dnů.