Už jen několik dní zbývá do chvíle, kdy se Martin Horký z Čechtína na Třebíčsku utká v daleké Americe o titul nejsilnějšího hasiče světa. Tato soutěž se koná v rámci akce Arnold Sports Festival – a slovutný Arnold Schwarzenegger ji opravdu zaštiťuje a samozřejmě se jí pravidelně účastní. „Dnes mám úplně poslední trénink. Před závody týden necvičím, aby tělo relaxovalo. Maximálně se protáhnu v nějakém fitness centru v hotelu,“ sdělil Horký ve čtvrtek 22. února.

Martin Horký během svého posledního tréninku v Třebíči před odletem na hry Arnolda Schwarzeneggera. | Video: Deník/Milan Krčmář

Ten den zvedal činky ještě v Třebíči, v neděli však odlétá do Columbusu. Toto město v Ohiu hostí Arnoldův sportovní festival prvního a druhého března. „V posilovně jsem teď byl zavřený skoro pořád, a tak musím přiznat, že na sobě cítím únavu. Do toho musím ještě chodit do práce. Takže jsem trochu unavený, rozlámaný. Snažil jsem se to kompenzovat fyzioterapií a masážemi, chodil jsem i do sauny,“ prozradil Horký několik detailů ze své přípravy.

Mezi disciplínami, které ho čekají, bude třeba zvedání sudu či pytle nad hlavu, dřep se zátěží 230 kilogramů, pytle s pískem od devadesáti do 180 kilogramů nošené na ramenou či třeba mrtvý tah. „Nejsem prvním Čechem, který se této akce zúčastnil. Už to přede mnou někdo zkusil, ale vyhrát se mu nepodařilo. O to víc mě to motivuje,“ doplnil Horký s tím, že přímo na místě bude mít i podporu přímo v hledišti.

Letí s ním totiž jeho přítelkyně. „V Americe totiž budeme celkem čtrnáct dnů, uděláme si tak pěkný výlet. Týden mi pomůže připravovat se na závody a týden mě bude dostávat ze závodů,“ usmál se hasič, který slouží na stanici v Třebíči. „Z Ohia se přesuneme do New Yorku, chceme si ho prohlédnout. Člověk se do Ameriky možná podívá jen jednou, tak si to chceme užít,“ nastínil plány pro nadcházející dva týdny Horký.