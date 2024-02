Oba nápoje vyjdou na šedesát korun. Limonáda je o dvacet korun levnější. Lidé si však ještě ke každému nápoji musí připravit sto korun navíc. Tu totiž zaplatí za kelímek. Peníze dostanou zpátky, pokud ho vrátí na odběrném místě. Zájem o pití je podle Dobrovolného velký. „Zásoby ale vydržely. Velkou výzvou ještě bude víkend. To sem budou přijíždět i cizinci. Zatím většina zákazníků byli Češi,“ okomentoval.

„Přišel jeden chlap, který chtěl pivo. Jakmile ho ochutnal, řekl, že mu nechutná. Jenže to pivo po stánku vylil a chtěl ještě vrátit peníze. Naštěstí nakonec odešel sám. Jinak se ty stovky návštěvníků chovaly docela spořádaně,“ řekl prodejce s tím, že kromě piva je největší zájem o svařák.

Kromě pití si lidé mohou na stáncích dopřát i jídlo nebo různé zákusky. Hlavním tahákem je párek v rohlíku za šedesát korun. Papriková klobása vyjde na sto padesát korun. Muffin pak stojí sedmdesát korun. Stan s jídlem obsluhuje Josef Černý. „Lidé se ještě nestihli opít, takže to jde dobře. Je znát, když pak musí další den vstávat do práce. Ta pravá makačka přijde o víkendu. Ale jsme připravení a měli bychom to zvládnout. Párek v rohlíku bude,“ přislíbil stánkař.

Zdroj: Deník/František Vondrák

V okolí Vysočina Areny už jsou vidět fanoušci v oblečeni s motivy šampionátu. V prodejích vedou především čepice a zimní doplňky. Podle Jakuba Nováčka z obchodu s merchandisem si je nejčastěji kupují samotní Češi.

Až deset stupňů: víkend sebere novoměstským tratím další sníh pro MS v biatlonu

„Pak pocitově následují Poláci a Rakušané. Jen za první den jsme prodali stovky kusů. Stačí, aby přišla rodina, a každý si něco odnese. Potkávají se tu všechny generace a každý fandí. Ta sportovní atmosféra tu je hodně znát. Je dobře, že fanoušci nezlomili nad událostí hůl,“ popsal muž.

Zdroj: Deník/Karel Líbal

Čepice na biatlonovém šampionátu vyjde na tři sta korun. Pletená verze je o stovku dražší. Za mikinu pak zájemce zaplatí osm stovek. Kromě toho je v nabídce čelenka za dvě stovky, stahovací vak za sto padesát například šála za pět set korun. Tu si pořídila Karolína Holubová. „Chtěla jsem mít něco na památku kromě zážitku. A tohle je praktická věc, kterou využiju každou zimu. V obchodě bych za šálu sice zaplatila méně, ale lístky byly dražší a chci si to užít,“ uvedla.