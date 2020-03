„Semkly se a jedna z nich, paní Velehrachová, už k nám doručila prvních padesát šitých bavlněných roušek. Musím říct, že jsem z toho úplně dojatá, opravdu moc děkujeme, v této situaci je to nesmírně cenné,“ uvedla ředitelka zařízení Věra Bařinová.

Staří lidé jsou nejohroženější skupinou obyvatel. V tomto domově jich žije čtyřiadevadesát, z toho jednomu bylo v březnu dokonce sto let. Stará se o ně celkem čtyřiašedesát zaměstnanců.

I v Budějovicích město zajistilo hlídání dětí zdravotníků

Stejně jako v Třebíči i v Moravských Budějovicích vyčlenila radnice jednu budovu ze svých škol pro to, aby v ní mohly trávit čas po dobu koronavirové karantény děti zdravotníků. Konkrétně děti ve věku od tří do deseti let. „Jedná se o objekt mateřské školky v Šafaříkově ulici,“ uvedl budějovický starosta Vlastimil Bařinka.