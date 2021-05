Jak to vypadá s přeložkou obchvatu Okříšek, která měla ulevit Přibyslavicím od dopravy? Je v jednání nějaký posun?

Zrovna mi přišly nějaké další podklady. Přibyslavicím by vlastně vyhovovala každá z navrhovaných variant. S místními firmami jsme se dohodli, že by se nám více líbila ta varianta, kdy by se nejprve udělal obchvat Nové Vsi, aby tam nejezdilo tolik kamionů. Loni, když byla objížďka Okříšek, byla to pro nás tragédie. Jednou jsem stála v koloně, kdy nemohl vyjet kamion, protože to už trošku klouzalo. Naproti jel další, snažili se vyhnout, kdy najeli na krajnice, pod jedním se to utrhlo, ale naštěstí se ještě vyhrabal. Obchvat bychom potřebovali, ale myslím, že je to bude trvat ještě hodně dlouho než vznikne.



Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkJaké investice obec letos čekají?

Doufám, že nám vyjde dotace, abychom mohli dokončit revitalizaci školního hřiště. Jak budou zbývat peníze, chtěli bych ještě investovat do mateřinky. Pořád je tam do čeho dávat peníze. Například hřiště na zahradě mateřské školy bylo v katastrofálním stavu. Vím, že peněz není nazbyt, ale musíme počítat, jak nám to vyjde. Každý rok se snažíme udělat něco. Podařilo se zrestaurovat i místní křížky, převzali jsme je do majetku a postupně je opravili. Snažíme se i náves, aby zde netrčely jen keře. Místo nich jsme vysázeli květinové záhony, které nádherně kvetou. Sází je obecní pracovníci. Plánujeme také velkou rekonstrukci hokejbalového hřiště. Projektů je spousta, ale pracujeme na nich podle toho, jak máme peníze.

Má obec nějaké lokality, kde by se mohly stavět rodinné domky?

Bohužel ne. Nemáme žádné pozemky. Maximálně pokud chce někdo soukromě prodat třeba část zahrady, ale jinak to zatím nejde. Mám takovou vizi, že zemědělské družstvo opouští svůj areál, tak tam bych ráda ty prostory a pozemky vykoupila. Od začátku mám sen, že by tam mohl vzniknout dům s pečovatelskou službou. Takové zařízení nám tady stále chybí. Vidím v tom jedinečnou možnost.



Naopak jsou nějaké problémy, které obec trápí?

Myslím, že se tu nějak rozmohl vandalismus. Dlouho jsem si to nechtěla připustit, říkala jsem si, že jsme malá obec a to se nás netýká. Zatím máme kamerový systém na budově zdravotního střediska, protože tam mají své zázemí i technické služby. Nechali jsme tam udělat kamery ale přemýšlím o jeho rozšíření. Pokud by se naskytla nějaká dotace, asi bychom do toho šli, protože vandalismus je tu čím dál větší. Vím o dvou, kteří tady pravidelně řádili, ale pak to utichlo. Nyní se to tu bohužel objevilo znovu.