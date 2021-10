Milánek je starý tři a půl roku a trpí velmi vzácnou genetickou poruchou – spinální svalovou atrofií druhého typu. Ta má za následek postupné ochabování svalstva, kvůli čemuž Milánek ještě nedávno nedokázal ani sedět. Dobrou zprávou je, že situace se v poslední době značně zlepšila. „Ještě před rokem Milánek neuměl lézt, nevydržel ani na čtyřech. A teď nejenže vydrží na čtyřech, ale i leze. Dokonce umí vylézt na tři schůdky do postele. Kdyby nám někdo před rokem řekl, že tohle dokáže, nevěřili bychom mu,“ sdělil Milánkův otec Pavel Řezáč.

Tento posun se podařil jednak díky nákladné rehabilitaci, jednak díky experimentální léčbě. „Byli jsme čtvrtí v republice, kteří dostali lék Zogensma,“ vysvětlil Milánkův tatínek. Tento lék je velice drahý, vyjde na padesát milionů korun. Právě po jeho aplikaci se chlapcův stav začal zlepšovat.

Milánek od Snipers dostal 15 tisíc korun, které rodina věnuje na rehabilitaci. „Ta nás za loňský rok stála přes sto tisíc, takže nám tahle částka pomůže. Moc děkujeme všem, kdo přispěli, a Snipers za to, že tuto akci pro Milánka uspořádali,“ neskrýval své dojetí šťastný tatínek.

Tím to ale nekončí, protože rodina Milánkovi bude muset koupit větší elektrický i mechanický vozík. „Je to tak, že jeden vozík potřebujete na doma, další do školky a jiný zase na ven. Zároveň to bude časem znamenat i pořízení nového auta, asi nějaké dodávky, protože do našeho stávajícího auta už se větší vozíky nevejdou. A později nás čekají i úpravy bytu,“ vypočítal Pavel Řezáč nutné věci, které rodina se zdravými dětmi řešit nemusí.

Chcete-li Milánkovi v jeho těžkém údělu pomoct, můžete tak učinit přes účet 83297339/0800, variabilní symbol 3737. Více informací najdete na www.milanekprolepsizivot.cz.