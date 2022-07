Bronislav Vala (1958 až 2022)

Vystudoval Vysoké učení technické v Brně.

Podnikatel ve stavebnictví.

Podnikat začal v roce 1991.

Měl dvě dospělé děti, jeho koníčkem bylo cestování a sport.

Všechny Valovy známé, které Deník oslovil, hoteliérova smrt náhlá velice zasáhla. A všichni také vyjadřují upřímnou soustrast jeho rodině. „Valovy mám nesmírně ráda. Naposledy jsem se s nimi viděla letos 1. července. Ten den jsme na Dalešické přehradě slavili patnácté výročí zdejší lodní dopravy. Akci jsem pořádala a pozvala jsem je na slavnostní plavbu. Oni řekli, že moc rádi přijedou – a že si kvůli tomu odsunou o den odjezd na dovolenou. S panem Valou jsem si tam povídala, byl veselý, krásně jsme si povyprávěli, probrali jsme spoustu věcí. A pak odjeli… Odešel skvělý člověk,“ neskrývala pohnutí senátorka za Třebíčsko Hana Žáková.

Charitativní akce

Valovi zámek ve Valči propůjčovali i na různé charitativní akce. Velmi často spolupracovali se spolkem Míša & Míša, který v Třebíči pomáhá handicapovaným. „Vždy jsem jednala spíše s paní Valovou, ale pan Vala u toho často také byl. Naposledy jsem se s ním na zámku potkala před třemi týdny. Podali jsme si ruce, popovídali jsme si a popřáli si hezké léto. Vždy nám ve všem vyšli vstříc,“ zavzpomínala předsedkyně spolku Míša & Míša Hana Nejedlá.

OBRAZEM: Prohlédněte si zámek ve Valči

Bronislav Vala před zámkem ve Valči založil i Sport V-hotel v nedalekých Hrotovicích. Zde měl i sídlo své firmy. „Nezlobte se, ale k jeho úmrtí vám nic neřeknu. Zasáhlo mě to tak, že v tuto chvíli k tomu nejsem schopna cokoli říct,“ sdělila starostka Hrotovic Hana Škodová.

Ve Sport V-hotelu v Hrotovicích Bronislav Vala vybudoval také velkou sportovní halu. „Je asi největší svého druhu na Třebíčsku. Pro nás je to místo, kam naše mládežnické týmy jezdí přes zimu nejen trénovat, ale i hrát zápasy. To, co pan Vala vytvořil, je neuvěřitelné. Jeho smrt mě tedy také velice zasáhla,“ sdělil předseda baseballistů Třebíč Nuclears Jan Urbánek.

Valečský zámek Bronislav Vala získal v roce 2008, o dva roky později začal s jeho rekonstrukcí. Předtím navštěvoval nejrůznější zámkové resorty v Rakousku, kde hledal inspiraci pro přestavbu. Její hlavní část skončila v roce 2013. Kromě sto padesáti pokojů v areálu vzniklo i podzemní podlaží s wellness centrem v podobě pěti saun, dvou vnitřních bazénů a výstupem k venkovnímu bazénu. Ubytovat se zde lze v historických i moderních pokojích. Na zámku se často pořádají různé konference a také kulturní akce. Zámek obklopuje i park s přírodním bludištěm a rozlehlým rybníkem.

Informaci o úmrtí Bronislava Valy jako první přinesl server iDnes.cz.