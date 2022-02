Její budoucí choť Matěj pochází ze Starče u Třebíče. „Chodíme spolu přes čtyři roky. O tom, že se vezmeme, jsme začali mluvit asi před rokem a naplno jsme se do toho pustili před půl rokem,“ dodává Luciin snoubenec.

Ve foyer divadla Pasáž, kde se nyní v Třebíči nejčastěji konají svatby, je asi padesát lidí. Matrikářka udílí snoubencům a jejich svědkům poslední rady, oddávající si v koutku potichu předčítá svatební projev. Chvíli nato začne hrát pochod a svědci vyrážejí jako první ke stolku následovaní maminkou ženicha, která svého syna vede vstříc nové životní etapě. Po chvíli přichází i tatínek nevěsty se svou dcerou – a vše může začít.

Místostarosta Miloš Hrůza, jenž Lucii s Matějem oddává, nejprve hovoří o tom, jak je tento jejich krok krásný, ale zároveň zodpovědný. „Vezměte si příklad ze svých rodičů a všeho dobrého, co pro vás vykonali. Připravili vás i pro tento, tak významný den vašeho života,“ dodává. V té chvíli se v ženichových očích objeví slzy, což neujde jeho budoucí paní, která se na něj s pochopením usměje. Na tento okamžik oba nezapomenou do konce svých životů.

Dojemná scéna se líbí i oddávajícímu, který poté, co si snoubenci řeknou svá ano, plynule přejde do běžné mluvy. „Je úžasné vidět, jak se takovej chlap dokáže dojmout,“ přikyvuje uznale oddávající. Prý je ale na podobné výjevy zvyklý. „Nedávno jsem oddával jednoho policistu. Chlap jak hora a taky se rozbrečel dojetím. Je to běžné, ta atmosféra zkrátka dělá své,“ usmívá se Hrůza.

Během gratulací se oba novomanželé uklidňují a radostně se smějí. „Mě to všecko úplně dostalo. Ta hudba, výhled na Třebíč. Ale je to úplně parádní. Jsem se vším úplně spokojený. A na víc jsem tady s lidmi, které mám rád,“ vykládá Matěj a štěstím tiskne své choti ruku.

Ta během obřadu prokázala pevnější nervy, přesto přiznává, že měla na krajíčku. „Snažila jsem se to vydržet. Ale stres to byl. Teď už to ze mě opadlo a těším se na hostinu,“ směje se teď už Lucie Přemylová.

Mezitím se venku řadí špalír se sáčky plnými rýže, který trpělivě čeká na to, až se novomanželé objeví mezi dveřmi. Místo nich však jimi nejprve prochází starší pár, prarodiče ženicha. „A tady máme novomanžele po padesáti letech!“ rozesměje všechny ženichova maminka, která za všeobecného veselí zkropí rýží i oba seniory.

Nácvik na prarodičích se povedl, a tak vzápětí přichází novomanželé, kteří musejí před letícími zrnky doslova uhýbat. Fotografka poté začne aranžovat svatebčany do nejrůznějších skupinek a pořizuje snímky. Všichni trpělivě poslouchají její pokyny. Někteří se ale postupně začnou vytrácet, aby se přemístili do Starče, kde je čeká oběd. Ne tak ženich, jemuž po dojemné scéně už zřejmě otrnulo. „Teď mě to focení začalo bavit,“ oznamuje a sám organizuje své kamarády do několika póz.

Když fotografka docvakne poslední snímek, do auta nasedá i Lucie s Matějem. „Tak šťastnou cestu,“ zní za nimi.