Zdá se to ještě poměrně daleko, ale skutečnost je taková, že za půldruhého roku budou po Třebíči jezdit zcela nové městské autobusy. O tom, kdo je bude provozovat, se rozhoduje právě v těchto dnech. „Upřímně řečeno, je mi celkem jedno, kdo to bude, hlavně ale, aby jezdily co nejčastěji a navazovaly na sebe,“ zamyslela se seniorka Ludmila Válková.

Alena Slabá jako maminka malého dítěte v nových autobusech by uvítala větší prostory pro převoz kočárků. „Občas se stane, že se na zastávce sejdou dva nebo i více. A řidič je tam pustit nemůže. Je to pochopitelné, ale ty dva by snad v nových autobusech neměly být problém,“ podotkla Slabá.

Podle starosty Pavla Pacala se na něco takového ve výběrovém řízení pamatuje. „Všechny autobusy budou muset umožnit přepravu minimálně dvou kočárků. Další novinkou je, že se bude moci nastupovat všemi dveřmi. Nikoli jen těmi u řidiče, jak je tomu dosud v Třebíči zvykem,“ upřesnil Pacal.

Dopravci mohou své nabídky podávat do 28. července. To se ale nelíbí opozičnímu zastupiteli Aleši Novákovi. „Od vyhlášení zakázky je to lhůta pouze pětačtyřicet dní. Pro srovnání – Středočeský kraj soutěží na tři měsíce, Znojmo naposledy soutěžilo na dva a půl měsíce. U nás je to na jeden a půl měsíce ještě v době svátků a v době prázdnin. Přijde mi to nedostatečné,“ upozornil opoziční zastupitel Aleš Novák.

Ve flotile autobusů musí být i deset elektrobusů. Novákovu kolegyni Blanku Kutinovou udivilo, že u nich nefiguruje další požadavek – a to nutnost klimatizace. „Já MAD opravdu využívám. A proto mě zarazilo, že si město Třebíč nedalo jako podmínku elektrobusy s klimatizací. Chápu, že elektrobusy bez klimatizace mají delší dojezd. Nicméně cestovat v MAD v létě je špatné nejen pro cestující, ale zvláště pro řidiče. Asi nikdo z nás by si teď už nekoupil auto bez klimatizace,“ zamyslela se Kutinová.

S jejich názorem však nesouhlasil starosta Pacal. V reakci na Nováka sdělil, že se provozovatelé mohli na zakázku připravovat už dva roky. „Před dvěma lety, konkrétně 29. června 2021, bylo v úředním věstníku Evropské unie zveřejněno avízo o tom, že město Třebíč bude v tomto termínu za dva roky vyhlašovat veřejnou zakázku na provozovatele MAD. S tím, aby všichni potenciální uchazeči měli základní informace,“ vysvětlil starosta. „Co se týče elektrobusů, to je povinnost, která vzešla z legislativy z konce prosince loňského roku. Nízkoemisní vozidla musejí tvořit jednačtyřicet procent podílu autobusové flotily. V našem reliéfu elektrobusy s klimatizací velmi výrazně vybíjejí baterii,“ objasnil Pacal Kutinové.

V Třebíči nyní provozuje městskou autobusovou dopravu firma Trado-MAD spadající pod společnost ICOM. „Vzhledem k tomu, že v Třebíči v současné době působíme, zvažujeme, že se do výběrového řízení přihlásíme,“ sdělila mluvčí společnosti Michaela Doležalová.

Když město soutěžilo provozovatele městské autobusové dopravy minule, ve výběrovém řízení se objevily chyby. Za ty pak muselo zaplatit pokutu půldruhého milionu korun.