Už ve čtvrté třídě měl třebíčský rodák jasno. „Chtěl jsem být chemikem. Sice jsem vůbec netušil, co chemie vlastně je, ale chtěl jsem ji prostě dělat,“ vzpomíná kapitán Jahoda, který si svůj dětský sen splnil do té míry, že získal titul doktora přírodních věd, obor biochemie.

Milan Jahoda



* Narozen 1964 v Třebíči, žije v Dalešicích.

* Kapitán lodi Horácko s titulem RNDr., obor biochemie na přírodovědecké fakultě VUT.

Kapitánem Horácka se stal tak trochu mimoděk. První loď Vysočina zahájila provoz v roce 2007 a měla pětiletou smlouvu. V roce 2010 mikroregion Horácko, který dopravu na přehradě objednává, vypsal nové výběrové řízení. „Můj kamarád na lodi Vysočina začínal. Já tehdy obchodoval, ale to mě moc nebavilo. A tak jsme si řekli, že to výběrko zkusíme. Zakázku jsme ale nevyhráli, získali ji Kočkovi ze Starče. Z nějakého důvodu se do toho ale tehdy nepustili a mikroregion nás oslovil, zda náš zájem pořád ještě trvá. Bylo to 8. 8. 2011, to datum si velice dobře pamatuji,“ vypráví Jahoda.

Jenže jim chybělo to hlavní – a sice loď. To ale oba kamarády nijak neodradilo. „Loď jsme neměli a vůbec jsme nevěděli, kde ji budeme shánět. Začali jsme však dávat dohromady peníze, abychom ji mohli někde koupit. A ono je to jako všude – dostanete se do nějaké komunity, někdo vám dá tip a najednou už o volné lodi víte,“ líčí kapitán, v té době ještě bez lodi.

Jednu volnou nakonec našli na Labi. „Původem je ale z Rakouska. V roce 2009 ji odvezli do Litoměřic a odtud jsme ji získali my. Na přehradu jsme ji spustili 21. listopadu 2011,“ dodává Jahoda.

Přehrada nezamrzá

Lodní doprava na Dalešické přehradě letos slaví hned tři významná výročí. Kromě již zmíněných patnácti let od zahájení přepravy cestujících jsou to i dvě jubilea samotné lodi Horácko. Ta letos 26. února oslaví pětašedesát let od svého vzniku a deset let od první plavby po přehradě. K té došlo přesně 1. ledna 2012, přehrada totiž nezamrzá. „Předchozí loď Vysočina plula jen v létě a o jarních a podzimních víkendech. Ale když jsme se dozvěděli, že přehrada nikdy nezamrzne, napadlo nás, proč to nevyužít a lidem to nenabídnout. Na té první plavbě byli asi dva lidi. Tehdy nikdo nevěřil, že by loď mohla plout na Nový rok. A letos jich 1. ledna přišlo padesát. Dokonce přijeli i lidi z Náchoda nebo z Ostravy,“ neskrývá Jahoda spokojenost nad tím, jak se věhlas Horácka za těch deset let rozšířil.

Kapitána občas zlobí neukáznění lidé na menších člunech, které před ním křižují v nebezpečné blízkosti. „Na vodě jsou dvě kategorie: plavidla a malá plavidla. Plavidlo jsme my, malá jsou všechna ostatní. Ta malá musí dát plavidlům přednost. Nechci si ji vynucovat, ale na lodi máme až sto patnáct cestujících a já prostě nemůžu prudce zatočit už kvůli jejich bezpečnosti. Lidi na těch loďkách si neuvědomují, že jejich malá lodička váží tři sta kilo, kdežto my třicet tun,“ vysvětluje s tím, že jeho loď nezastaví na několika metrech.

Horácko bude v létě jezdit opět denně, nyní vyplouvá každý víkend. A samozřejmě i na speciální plavby, přičemž ta k výročí lodi se chystá na 26. února. „Nějaké překvapení pro cestující určitě bude, ale je to přece loď, kdo má narozeniny. Takže chceme pasažéry vyzvat, aby přinesli nejnápaditější dárek. Výherce odměníme, bude mít zdarma všechny plavby v průběhu následujícího roku. Může tak po celý rok sledovat, jak se mění přehrada během ročních období,“ láká Milan Jahoda.

Loď Horácko



* Vyrobena 26. února 1957 na Dunaji v Rakousku.

* Čtyřicet let se plavila po na jezeře Millstätter See v Korutanech (tehdy nesla název Kärnten, tedy Korutany), následně na jezeře Altaussee u Salcburku.

* Délka lodi je 22,5 metru, šířka 4,5 metru. Pojme 115 cestujících.

* Spotřeba je asi 100 litrů nafty na 100 kilometrů, nádrže jsou na 300 litrů.

* Posádku tvoří minimálně dvě osoby (kapitán a lodník), většinou jsou ale tři.

* Pluje po celý rok. Díky tomu, že je přehrada přečerpávací, voda neustále cirkuluje a nezamrzá.